Gli Usa hanno finito le armi: il fronte orientale è nudo e la Cina muove le navi

Le forze americane in Iran hanno quasi esaurito le scorte missilistiche, e ora spostano la Marina verso Hormuz. Gli arsenali vuoti allarmano gli alleati, il Congresso ancora non ha stanziato i nuovi fondi. Xi e Kim io sanno: e si muovono di conseguenza. L’analista Ferrari: «Le opzioni militari di Trump ora sono molto limitate»
Una portaerei con nove squadroni di caccia da combattimento che ha lasciato il Pacifico per navigare verso il Medio Oriente, scorte di missili al minimo ed esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud cancellate. La guerra in Iran sta mostrando agli Stati Uniti un limite che per la loro idea di eccezionalismo militare sembrava invalicabile: combattere una guerra alla volta. E dover spostare mezzi militari, soldati, e ricalibrare ordini e consegne di missili. Uno scenario che preoccupa a