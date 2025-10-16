Il pentagono mette il bavaglio alla stampa, rivolta dei cronisti contro la Casa Bianca

I reporter lasciano la sala stampa dopo la stretta imposta dal ministro Hegseth, volta ad impedire l’uscita di notizie sgradite. Per il Wsj l’amministrazione sta trasformando l’agenzia delle entrate in uno strumento di intelligence sui finanziatori dem

Mercoledì pomeriggio oltre trenta giornalisti accreditati al Pentagono hanno consegnato i loro badge e abbandonato le postazioni, in polemica con il nuovo regolamento del dipartimento della Difesa, che limita drasticamente la capacità dei cronisti non solo di raccogliere ma anche di richiedere informazioni non autorizzate, anche quelle che non riguardano materiale riservato. Chi non rispetta il mandato può essere bandito dalla sala stampa, dice il nuovo regolamento, ma a questo punto la sala sta