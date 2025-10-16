protestano anche i giornalisti di fox news

Il pentagono mette il bavaglio alla stampa, rivolta dei cronisti contro la Casa Bianca

Donald Trump e Pete Hegseth
Donald Trump e Pete Hegseth
Mattia Ferraresi
16 ottobre 2025 • 20:10

I reporter lasciano la sala stampa dopo la stretta imposta dal ministro Hegseth, volta ad impedire l’uscita di notizie sgradite. Per il Wsj l’amministrazione sta trasformando l’agenzia delle entrate in uno strumento di intelligence sui finanziatori dem

Mercoledì pomeriggio oltre trenta giornalisti accreditati al Pentagono hanno consegnato i loro badge e abbandonato le postazioni, in polemica con il nuovo regolamento del dipartimento della Difesa, che limita drasticamente la capacità dei cronisti non solo di raccogliere ma anche di richiedere informazioni non autorizzate, anche quelle che non riguardano materiale riservato. Chi non rispetta il mandato può essere bandito dalla sala stampa, dice il nuovo regolamento, ma a questo punto la sala sta

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)