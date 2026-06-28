Usa e Iran, la pace finta. Erdogan contro Israele: «Genocidio, pagherete»

La spirale sembra fuori controllo nonostante il memorandum. «L’Iran non esisterà più se gli Usa intensificano lo scontro» minaccia Donald Trump. Il leader della Turchia ha, un’altra volta, lanciato un segnale a Israele: i responsabili del genocidio a Gaza saranno chiamati a risponderne

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Gli accordi di tregua sono stati firmati da tutte le controparti coinvolte nella guerra mediorientale: tra Iran e Usa il 19 giugno, tra Libano e Israele tre giorni fa, ma sotto i cieli della guerra continuano a crescere le torri di macerie. Ieri la dinamica dei raid ad Hormuz ha ricalcato quella già registrata venerdì, quando nel mirino iraniano era finita la nave Ever Lovely. Questa volta, l’ultimo vascello ad essere attaccato dalla Marina dei pasdaran è Kiku. In rappresaglia, dopo i colpi, son