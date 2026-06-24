Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto

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Un voto «inopportuno e privo di significato». Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato ieri contro il tycoon. «Quindi, ho l'Iran alle corde, pronto a crollare... e il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act», ha scritto Trump sul suo social Truth. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente.

Qatar pronto a riprendere produzione Gnl Lo sceicco del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ha dichiarato al Financial Times che il Paese si sta preparando a riprendere la normale produzione di gas naturale liquefatto in seguito alla firma di un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran. Il Qatar e' il secondo produttore mondiale di Gnle ha interrotto la produzione lo scorso marzo dopo un attacco di droni iraniani all'impianto di Ras Laffan.

"Entro poche settimane, la produzione tornera' alla normalita', a eccezione dell'impianto danneggiato", ha affermato lo sceicco", i nostri team sono mobilitati gia' da alcune settimane. QatarEnergy si sta preparando a riprendere le normali operazioni non appena la situazione nello stretto [di Hormuz] si normalizzera'". Iran, Casa Bianca cambia strategia di comunicazione Abbandonare l'Iran e concentrarsi sull'economia e sui temi di politica interna che stanno a cuore agli americani. La Casa Bianca vuole cambiare la narrativa in vista delle elezioni di metà mandato, un compito non facile viste le informazioni contrastanti sull'accordo con l'Iran e le tensioni in Libano. Secondo quanto riportato da Politico, il piano della Casa Bianca è riportare l'attenzione sui successi economici del presidente così da stemperare i timori sull'inflazione. Nelle prossime settimane, Trump viaggerà per il paese tornando a fare comizi e rivendicando il taglio delle tasse e la volata di Wall Street.

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