Marines esasperati e famiglie infuriate, la guerra in Iran è un flop

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La malsana guerra di Trump e le sue conseguenze stanno esponendo a rischi sempre più gravi tutti, compresi gli stessi soldati americani. Di fronte hanno l’Iran, ma per i cinquemila marines della portaerei Lincoln l’inferno è a bordo: da oltre 250 giorni sono in mare. Tra bagni rotti e cibo razionato, acqua contaminata e beni di prima necessità esauriti, mancano anche dentifricio e comunicazioni. Quando riprendono, in America le mogli ricevono messaggi come: «Spero di non svegliarmi domani». C’è