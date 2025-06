C’è un’ironia diabolica nel fatto che sia toccato a lui, un ex marine che ha combattuto le “forever wars”, spiegare al mondo Maga in subbuglio che questo attacco è diverso. O forse mandarlo avanti è un supremo test di fedeltà chiesto alla voce più critica. Le differenze con gli interventi in Afghanistan e Iraq. I sondaggi contro. Il voltafaccia dei fedelissimi

«Non siamo in guerra con l’Iran ma con il suo programma nucleare», ha detto il vicepresidente J.D. Vance, chiamato il giorno dopo la decisione fatale a convincere il paese della portata limitata della guerra lanciata da Donald Trump contro l’Iran invocando il nome di Dio: «Non abbiamo interesse a un conflitto che si protrae nel tempo. Non abbiamo interesse a mettere soldati sul campo».

C’è un’ironia diabolica nel fatto che tocchi a lui, un ex marine che ha combattuto le “forever wars” ed è uscito insieme alla sua generazione disilluso e frustrato dall’ideologia di quella stagione, tanto da diventare il volto della destra per il disimpegno globale, a spiegare al mondo Maga in subbuglio che questo attacco è diverso.

Non finirà come quella volta, come quelle volte. Sarà un’intervento limitato con obiettivi specifici, dettato dall’urgenza di evitare l’apocalisse nucleare contro Israele e i suoi alleati, non la puntata d’esordio di una serie che si chiude con il regime change. E perché sarà diverso? Perché questa volta «non abbiamo un presidente scemo».

La Casa Bianca non vuole cambiare il regime, giura, lo vuole soltanto azzoppare nelle sue capacità offensive, strappargli il pungiglione nucleare, metterlo in ginocchio, devastarne gli apparati, umiliarlo e così facendo lo costringerà a fare la pace. Un ragionamento lineare nella logica obliqua della guerra.

O forse mandare avanti Vance – mentre il segretario del Pentagono, Pete Hegseth, si occupava della dimensione operativa – è soltanto un supremo test di fedeltà inflitto dal capo a colui che fino a qualche giorno prima dell’attacco, in una telefonata tesa di cui hanno dato conto vari media internazionali, lamentava che «Israele ci sta trascinando in una guerra» che gli Stati Uniti non volevano combattere.

Anche nel dibattito sul primo, limitato intervento militare contro le basi dei ribelli Houthi, svelato nel memorabile scoop dell’Atlantic sulla chat di Signal usata dai vertici della sicurezza nazionale, Vance era la voce più critica sull’avventurismo militare. Ora assume il ruolo di improbabile garante che questa non diventerà l’ennesima guerra senza fine. Ma deve innanzitutto convincere elettori e alleati repubblicani, che hanno affidato a Trump il mandato di uscire dal groviglio mortale dei conflitti internazionali.

Le differenze con la guerra al terrore

Ci sono alcune analogie con la situazione che ha portato l’America a infilarsi nelle guerre in Afghanistan e Iraq. Ma ci sono anche differenze monumentali. Quei conflitti, con tutti i pretesti e le false prove con cui sono cominciati, avvenivano all’ombra delle Torri gemelle distrutte da al Qaeda, il terrore portato nel cuore della più grande potenza di sempre, con un’opinione pubblica largamente allineata sulle ragioni dell’intervento e la politica schierata in modo bipartisan per lo stesso obiettivo. Le divergenze, al tempo, erano sui dettagli.

Ora la situazione è rovesciata: gli americani sono nettamente contrari all’intervento, e sono soprattutto gli interpreti del trumpismo ad aver invocato il disimpegno dai conflitti. E ora che Trump ha scelto la strada dell’intervento diretto in Iran, invece di battere i tacchi e adeguarsi agli ordini del capo, dissentono apertamente.

Ieri la deputata Marjorie Taylor Greene, fedelissima amazzone del presidente, ha scritto: «Ogni volta che l’America è vicina alla grandezza, si coinvolge in qualche guerra straniera»; Matt Gaetz, altro pretoriano che il presidente avrebbe voluto come procuratore generale, ha ammonito: «Ricordatevi: ogni regime change è stato sempre molto popolare all’inizio. Ma poi la traiettoria non è affatto buona».

Sono gli argomenti invocati da molti che fino a ieri sembravano pronti a qualunque giravolta pur di compiacere il presidente, mentre ora che la linea rossa dell’interventismo è stata varcata sono entrati in rotta di collisione: gli opinionisti Tucker Carlson, Stephen Bannon e Charlie Kirk, per nominare i più noti, non si bevono la storia dell’intervento limitato e finalizzato alla pace, nemmeno se gliela racconta Vance.

Al Congresso cresce la compagine repubblicana che si oppone apertamente all’azione. Diversi deputati e senatori di destra, come ad esempio Thomas Massie, sostengono anche che gli attacchi ai siti di Fordo, Natanz e Isfahan «non sono costituzionali» (sempre Vance sostiene di sì), perché il potere esecutivo può autorizzare unilateralmente attacchi soltanto se personale e asset americani sono in un imminente stato di pericolo. Per tutte le altre azioni, serve l’autorizzazione del Congresso.

EPA

L’opinione pubblica

Altra condizione che rende diversa e politicamente più problematica l’azione contro l’Iran rispetto alle guerre al terrore: lo scontento dei trumpiani converge con le posizioni dei democratici. Allora c’era una coalizione bipartisan in favore dell’intervento, il consenso è di segno contrario. È il riflesso del posizionamento degli americani, popolo che dopo George W. Bush ha eletto tre presidenti anche (se non soprattutto) sulla base della promessa di abbandonare il ruolo di gendarme e civilizzatore a mano armata.

Un sondaggio YouGov dice che solo il 16 per cento degli americani pensa che l’esercito americano dovrebbe essere coinvolto nel conflitto fra Israele e Iran. Il 60 per cento è convinto che non dovrebbe affatto prendervi parte. Il 65 per cento dei democratici, il 61 per cento degli indipendenti e il 53 per cento dei repubblicani è contrario all’intervento militare. Un’ampia maggioranza del paese crede che il rapporto con l’Iran vada affrontato con gli strumenti della diplomazia.

© Riproduzione riservata