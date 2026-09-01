Gli Stati Uniti picchiano ancora su Hormuz. Ma le bombe aiutano solo i falchi iraniani

Nuovi attacchi americani su obiettivi Pasdaran nello Stretto. Che rimane off limits alle petroliere: lo sminamento non è completo. Pezeshkian a Bishkek vede Xi e Putin ma tenta di riaprire la via dei negoziati: «Sì all’accordo se Washington rispetta gli impegni»
All’indomani delle minacce Usa di nuovi raid sull’Iran, si fa sentire di nuovo la voce più conciliante di Teheran, che spinge per un accordo che ponga fine alla guerra tra i due paesi. «Dichiaro esplicitamente che se gli Stati Uniti torneranno ai loro impegni previsti dal memorandum d'intesa (...), la Repubblica islamica dell'Iran adotterà immediatamente misure reciproche», ha affermato presidente iraniano Massoud Pezeshkian durante il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai