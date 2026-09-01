La solidarietà di Putin all’Iran

Gli Stati Uniti picchiano ancora su Hormuz. Ma le bombe aiutano solo i falchi iraniani

Giovanni Legorano
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01 settembre 2026 • 19:53

Nuovi attacchi americani su obiettivi Pasdaran nello Stretto. Che rimane off limits alle petroliere: lo sminamento non è completo. Pezeshkian a Bishkek vede Xi e Putin ma tenta di riaprire la via dei negoziati: «Sì all’accordo se Washington rispetta gli impegni»

All’indomani delle minacce Usa di nuovi raid sull’Iran, si fa sentire di nuovo la voce più conciliante di Teheran, che spinge per un accordo che ponga fine alla guerra tra i due paesi. «Dichiaro esplicitamente che se gli Stati Uniti torneranno ai loro impegni previsti dal memorandum d'intesa (...), la Repubblica islamica dell'Iran adotterà immediatamente misure reciproche», ha affermato presidente iraniano Massoud Pezeshkian durante il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group