Trump destabilizza gli alleati: cosa c’è dietro il ritiro dei soldati Usa dalla Germania

La rottura tra Washington e Berlino sul piano militare ha tirato in mezzo una unità con compiti molto specifici. Il 2nd Cavalry Regiment è in grado di muoversi in poche ore e raggiungere i Baltici in caso di un attacco russo

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Una unità d’élite di soldati statunitensi schierata in Baviera pronta a fare le valigie e salire a bordo di un C-130, e un’altra unità specializzata nel lancio di missili a lungo raggio Tomahawk che su quell’aereo per la Germania forse non ci salirà mai, lasciando la Nato senza una copertura missilistica cruciale e attesa da anni. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la settimana scorsa il ritiro di 5.000 soldati attualmente di stanza in Germania, ci ha poi subito ripensato dicendo che «