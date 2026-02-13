L’ateneo è in stato di isolamento. La sparatoria sarebbe avvenuta in un appartamento di un complesso residenziale studentesco
È di due morti e un ferito il bilancio di una sparatoria in un campus universitario del South Carolina. Il campus della South Carolina State University rimane in stato di isolamento.
«L’università ha disposto l’isolamento del campus intorno alle 21.15 di giovedì (le 3.15 in Italia) in seguito alla segnalazione di una sparatoria in un appartamento del complesso residenziale studentesco Hugine Suites» ha fatto sapere l’università in un comunicato.
Notizia in aggiornamento
