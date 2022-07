Una nuova tragedia negli Stati Uniti: almeno quattro persone, compreso l'assassino, sono morte e altre due sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria in un centro commerciale alla periferia di Indianapolis, secondo i rapporti locali.

Come riferisce il capo del dipartimento di polizia di Greenwood, Jim Ison, un uomo è entrato nell’area ristorazione del Greenwood Park Mall domenica sera con un fucile e diversi caricatori di munizioni e ha iniziato a sparare. Un civile di 22anni, legalmente armato, della vicina contea di Bartholomew ha ucciso l'uomo. Le due persone rimaste ferite tra cui una bimba di 12 anni, sono in condizioni stabili.

Il racconto

«Il vero eroe è il cittadino che portava legalmente un’arma da fuoco in quella food court ed è stato in grado di fermare l'assalitore non appena ha iniziato a sparare», ha detto Ison che lo ha definito «il buon samaritano».

«Siamo disgustati dall'ennesimo tipo di incidente come questo nel nostro paese», ha detto l'assistente capo della polizia di Indianapolis Chris Bailey. Greenwood è un sobborgo meridionale di Indianapolis con una popolazione di circa 60.000 abitanti. Il sindaco Mark Myers ha invitato a pregare per le vittime.

