Almeno due ragazzi, giovanissimi, sono morti e altri nove sono rimasti feriti, alcuni in maniera grave, in una sparatoria avvenuta durante una festa a Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Non ci sarebbero ancora informazioni su possibili sospetti.

La sparatoria sarebbe avvenuta in un’abitazione presa in affitto per una festa alla quale stavano partecipando oltre 200 invitati, alcuni dei quali minorenni, spiega la polizia. Sui social è stato diffuso un video che sembra sia stato girato in diretta su Facebook durante la sparatoria.

Secondo la polizia, sono stati sparati fino a 50 colpi all'interno della casa e altrettanti all’esterno. Alcune persone sono rimaste ferite dopo essersi lanciate dalla finestra per sfuggire ai proiettili.

Gli agenti accorsi sul luogo della sparatoria hanno detto di aver visto moltissimi giovani fuggire.

