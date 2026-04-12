Il primo obiettivo Usa è l’uranio. Trump può ancora prenderselo

La tregua non cancella piani già programmati. L’opzione è andarsi a prendere con la forza l’uranio arricchito di Teheran. «Sarebbe un’operazione complicatissima, dipendente dall’intelligence, e che potrebbe richiedere giorni», spiega l’esperto Stephen Herzog. «E l’elemento sorpresa è già perduto»
Un’irruzione in pieno entroterra, forze speciali statunitensi che scandagliano tunnel scavati dentro a una montagna con la missione di trovare uranio e materiale per 10 bombe nucleari, caricare tutto su aerei ed elicotteri per portarlo via dall’Iran. Una delle opzioni militari valutate nelle ultime settimane dal Pentagono resta sul tavolo e può tornare dirimente in qualsiasi momento. Se falliscono le trattative, se l’Iran non dovesse accettare tra i punti negoziali la consegna dell’uranio arricc