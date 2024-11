Sono finalmente cominciate le operazioni dentro al parcheggio sotterraneo del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, comune fuori Valencia, dopo il passaggio di Dana. Il portavoce della polizia nazionale, Ricardo Gutierrez, ha riferito che «non è stata ritrovata nessuna vittima dopo aver ispezionato 50 veicoli ritrovati nel parcheggio». I militari dell’unità di emergenza dell’esercito e i vigili del fuoco sono al lavoro da venerdì per svuotare l’area interrata di 2mila metri quadri, che ospita 1.800 posti auto.

I sommozzatori non sono riusciti a entrare prima nel parcheggio perché il livello di acqua e melma era ancora troppo alto. Nel frattempo, proseguono le ricerche in tutti i parcheggi della zona e nei garage. Con l’aiuto dei volontari e delle volontarie da tutto il paese, i residenti stanno liberando da acqua e fango gli edifici e le strade e stanno facendo la conta dei danni.

Intorno alla città di Valencia, gli accessi stradali continuano a essere bloccati, con file di veicoli lunghe chilometri, anche se la situazione è in miglioramento. La direzione generale del traffico, riporta El País, segnala che 130 chilometri di rete stradale e autostradale sono bloccati a causa di tagli della rete.

La conta delle vittime delle alluvioni si ferma quindi, per ora, ancora a 217, mentre l’allerta si sposta verso est e più a nord. L’allerta rossa è stata diramata dalla protezione civile per le forti piogge che stanno colpendo la provincia valenciana di Castellon e la Catalogna, con la provincia di Barcellona attenzionata. L’alta velocità tra Madrid e Barcellona è stata ripristinata con grandi ritardi, ma il resto dei collegamenti ferroviari della regione è stato interrotto e almeno 50 voli, finora, sono stati deviati dalla loro destinazione iniziale, che era l’aeroporto El Prat di Barcellona. Qui, lo scalo aereo è stato parzialmente inondato dall’acqua e c’è stata anche la cancellazione di almeno 70 voli. L’Aemet, l’agenzia spagnola metereologica, ha detto che all’aeroporto si sono accumulati per ora 150 litri d’acqua per ogni metro quadrato. 110 litri sono stati registrati a Tarragona, mentre a Sitges sono 59. «I 150 litri di El Prat sono un quarto di quello che piove tutto l'anno in sole quattro ore» ha detto Rubén del Campo, portavoce di Aemet a El País. Anche le operazioni nel porto di Barcellona sono state interrotte.

Il presidente catalano Salvador Illa Roca ha chiesto ai cittadini di tutte le province catalane interessate dall'allerta rossa di avere «il massimo della precauzione» e «di seguire i consigli e le raccomandazioni dei servizi di emergenza».

La protezione civile ha detto di tenersi lontani da canali e torrenti, in generale evitare la mobilità, lasciare i figli a scuola e rimanere nei luoghi di lavoro se si è già lì. Dalla mezzanotte di ieri alle 14:00 di oggi la generalitat ha intanto sospeso le attività scolastiche, universitarie e sportive nelle zone della provincia di Tarragona del'Alt Camp, Baix Camp, Ebro, Baix Penedes, Montsià, Pnorat, Ribera d'Ebro, Taggagones e Terra Alta.

A livello politico, dopo le forti contestazioni di domenica, il re Felipe VI ha deciso di partecipare alla riunione del centro di comando dell’Unità militare dell’esercito (Ume), a Torrejon de Ardoz, in provincia di Madrid. Nonostante le proteste, il re vuole infatti che la popolazione colpita continui a sentire la vicinanza di tutte le istituzioni: «Lo stato in tutta la sua interezza è e sarà presente». Intanto, proseguono le polemiche per i ritardi nell’allerta da parte della generalitat.

