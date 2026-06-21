Le delegazioni sono arrivate a Buergenstock per l’avvio dei negoziati: in mattinata, incontri bilaterali con le delegazioni pachistana e qatariota; nel pomeriggio, si terranno incontri quadrilaterali tra le delegazioni della Repubblica Islamica dell’Iran e degli Stati Uniti, insieme ai mediatori. Uccise sette persone nei raid israeliani in Libano

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Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato in Svizzera, secondo quanto riporta Ap, per l’avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani con l’obiettivo di limitare il programma nucleare di Teheran e consolidare l’accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Prima di imbarcarsi per la Svizzera, Vance ha dichiarato ai cronisti di auspicare «progressi sulla questione nucleare e sul cessate il fuoco in Libano, i due temi principali su cui ci concentreremo». I raid israeliani continuano: nella notte, nel Libano del sud e nella Bekaa, hanno ucciso almeno sette persone.

La delegazione iraniana è arrivata sabato sera ed è composta dal presidente del Parlamento Bagher Ghalibaf e dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Il nuovo ciclo di negoziati dovrebbe iniziare durante la giornata di domenica, alla presenza – insieme ai funzionari statunitensi e iraniani – del primo ministro pachistano Shehbaz Sharif e il capo delle forza armate del paese, Asim Munir.

In mattinata sono previsti incontri bilaterali con le delegazioni pachistana e qatariota, in qualità di mediatori, ha dichiarato all’agenzia Irna Esmaeil Baghaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, mentre «nel pomeriggio, si terranno incontri quadrilaterali tra le delegazioni della Repubblica Islamica dell’Iran e degli Stati Uniti, con la presenza di rappresentanti del Qatar e del Pakistan».

Media, al via incontro fra delegazioni Usa e Pakistan in Svizzera Secondo quanto riportato dal pool di giornalisti della Casa Bianca - citato dal New York Times - la delegazione Usa in Svizzera, guidata dal vicepresidente JD Vance, ha accolto la delegazione pakistana, guidata dal primo ministro Shehbaz Sharif, e il loro incontro è già iniziato. Il report afferma che Vance ha ignorato la domanda di un giornalista che gli chiedeva se avesse un messaggio per il primo ministro Benjamin Netanyahu riguardo alle operazioni militari in Libano, che si profilano come un ostacolo ai negoziati con l'Iran. Pezeshkian: «Non cerchiamo l'atomica, ma non rinunceremo all'arricchimento dell'uranio» Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito che Teheran è disposta a fornire garanzie sul fatto che il Paese non stia cercando di dotarsi di un'arma nucleare, pur insistendo sul fatto che l'Iran non rinuncerà al suo diritto di arricchire l'uranio. Pezeshkian: «6 miliardi di nostri asset in possesso del Qatar saranno restituiti» Gli asset iraniani congelati attualmente in possesso del Qatar, dal valore di circa 6 miliardi di dollari, saranno restituiti nel quadro dell'accordo preliminare raggiunto con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra. Lo ha detto il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, mentre le delegazioni di Washington e Teheran sono in Svizzera per un nuovo round di colloqui tecnici. "Tutte le disposizioni del memorandum d'intesa vanno a nostro favore", ha aggiunto Pezeshkian, ripreso dall'agenzia di stampa Tasnim. Martedì colloqui Libano-Israele negli Usa sulle zone demilitarizzate Il quinto round di colloqui diretti tra delegazioni libanesi e israeliane a Washington si concentrerà su un ritiro graduale da 'aree pilota demilitarizzate nel sud del Libano'. Lo riferisce Channel 12, aggiungendo che che l'esercito libanese chiede garanzie e respinge qualsiasi partecipazione israeliana alla gestione della sicurezza. Una fonte militare libanese ha dichiarato che l'esercito non si oppone in linea di principio alla proposta, ma chiede chiarimenti sui confini geografici e giuridici delle aree interessate. Secondo la fonte, la delegazione militare richiederà agli americani spiegazioni precise sul significato del concetto di 'zone sperimentali' e sulle modalità della loro gestione. Media iraniani, in Svizzera il tema centrale dei colloqui sarà il Libano Gli Stati Uniti non sono stati in grado di garantire un cessate il fuoco in Libano e questo sarà il tema centrale nell'incontro in Svizzera: lo riporta l'agenzia Irna citando il portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baghaei, secondo cui saranno discussi anche altri temi, come le deroghe per la vendita del petrolio iraniano e lo sblocco degli asset iraniani congelati. Fars, lo stretto di Hormuz resta chiuso fino a nuovo ordine Lo Stretto di Hormuz "rimane chiuso e la marina dei Guardiani della Rivoluzione non concederà permessi di passaggio fino a nuovo ordine". Lo scrive l'agenzia iraniana Fars citando "fonti militari". Teheran aveva disposto una nuova chiusura dello Stretto a causa degli incessanti attacchi israeliani sul Libano, proseguiti anche stamane nonostante un teorico cessate il fuoco. (AGI)Rus 211044 GIU 26 NNNN Delegazioni Usa-Iran e mediatori insieme a Burgenstock, a breve i colloqui La delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente J.D. Vance, la delegazione iraniana con a capo il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente a Burgenstock, in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli Esteri svizzero in un comunicato nel quale precisa che "i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata". Teheran agli Usa: «Rispettare l'accordo o subirne le conseguenze economiche» Teheran non accetterà un accordo sulla carta a meno che Washington non rispetti pienamente i suoi impegni. Lo afferma Mohammad Mokhbar, consigliere e assistente della Guida Suprema iraniana, alla vigilia dei colloqui in Svizzera. In un post su X, Mokhbar ha affermato che gli Stati Uniti comprendono la pressione in termini economici. "Gli americani comprendono meglio il linguaggio dell'economia e del rapporto costi-benefici", ha scritto. "Se l'accordo rimane solo sulla carta, anche il flusso di energia in Medio Oriente si fermerà", sostiene Mokhbar. "I nostri negoziatori non saranno soddisfatti se non con la piena attuazione degli impegni e il rispetto dei diritti della nazione", ha aggiunto. Mokhbar ha anche ricordato le vittime del conflitto, affermando che l'Iran non le dimenticherà. Media libanesi, 7 morti nei nuovi raid israeliani nel sud del Libano Almeno sette persone sono state uccise nei nuovi raid israeliani nella Bekaa occidentale e nella regione di Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce l'agenzia nazionale di stampa Nna che cita il ministero della Sanità di Beirut. Cinque persone, tra cui un bambino, una donna e due anziani, sono morte in seguito ai bombardamenti sulla città di Sohmor, nel Libano occidentale. Mentre altre due persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, nel sud del Libano, a Rashidieh, scrive la Nna. Axios: «Proposta Usa, accesso ai siti nucleari in cambio dei beni congelati» L'amministrazione statunitense spera che l'Iran accetti di consentire agli ispettori delle Nazioni Unite l'accesso ai suoi impianti nucleari. In cambio, Washington è pronta a dare a Teheran accesso a parte dei suoi beni precedentemente congelati. Lo riporta Axios. Secondo fonti consultate dalla testata, gli Stati Uniti vorrebbero che l'Iran invitasse gli ispettori delle Nazioni Unite a visitare i suoi siti nucleari, bombardati dagli Stati Uniti e da Israele, come risultato del primo giro di colloqui previsti domenica in Svizzera. Gli Stati Uniti sarebbero in questo caso disposti a dare all'Iran accesso a parte dei suoi fondi congelati, a partire dal conto da 6 miliardi di dollari in Qatar, scrive Axios. Smotrich: «Israele resterà in Libano per anni» Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, di estrema destra, promette che Israele rimarrà nella zona di sicurezza che controlla all'interno del Libano per gli anni a venire e non si ritirerà nemmeno di fronte a un'esplicita richiesta di farlo da parte degli Stati Uniti. In un'intervista al quotidiano Makor Rishon, Smotrich ha aggiunto di ritenere improbabile che gli Stati Uniti avanzeranno una simile richiesta, perché "conoscono i nostri limiti invalicabili". Interrogato sulla permanenza dell'esercito in Libano per anni, il ministro di estrema destra ha risposto: "Sì, e lo dico da persona che attualmente sta conducendo negoziati sulla gestione del bilancio della difesa per il prossimo decennio". Sulla necessità che Israele crei postazioni militari e intere basi nella zona di sicurezza, Smotrich risponde: "Assolutamente sì. Resteremo lì finché Hezbollah non si disarmerà, e credo anche oltre, perché abbiamo bisogno di confini difendibili". Smotrich sostiene che il confine stabilito dall'accordo Sykes-Picot del 1916 sia illogico e non tenga conto della topografia del territorio. "Ma ovviamente, finché Hezbollah non si disarmerà, non ci muoveremo di un millimetro. Questa è la posizione del primo ministro e del ministro della difesa, e anche la mia, e siamo determinati a mantenerla".

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