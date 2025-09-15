La strumentalizzazione dell’assassinio

«Un martire cristiano». Vance usa l’eredità di Kirk per rafforzare i Maga

Mattia Ferraresi
15 settembre 2025 • 20:58

Il vicepresidente al popolo Maga: «Dobbiamo rafforzare il movimento». Il presidente minaccia ancora l’emergenza nazionale a Washington

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha preso eccezionalmente il posto di Charlie Kirk nella conduzione di una puntata-omaggio del suo show, il primo dopo l’assassinio nello Utah. Vance ha voluto così sottolineare in modo ancora più visibile la sua amicizia e vicinanza all’attivista e fondatore di Turning Point Usa, presentato ufficialmente come «immortale eroe americano» e «martire cristiano». Nella puntata speciale sulla piattaforma Rumble, Vance è stato presentato soltanto come «ami

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)