Guerra in Iran, il solco fra Trump e Leone XIV è sempre più profondo

Il presidente Usa fa diffondere un video girato nello studio ovale con lui in raccoglimento mentre un gruppo di pastori evangelici prega «che Dio continui a dargli la forza per guidare la nostra nazione». Un messaggio per il mondo MAGA ma anche una postura profondamente diversa da quella del Vaticano, che rinnova gli appelli alla pace. E non accetta la “politica della forza”
Se il papa prega «per la pace nel mondo» affinché «le nazioni rinuncino alle armi e scelgano la via del dialogo e della diplomazia», alla Casa Bianca, un gruppo di pastori evangelici prega per il presidente Donald Trump. «Che Dio continui a dargli la forza per guidare la nostra nazione», si sente dire nel video diffuso sui social da Dan Scavino, vicecapo di gabinetto alla Casa Bianca, nel quale si vede il tycoon seduto in raccoglimento alla scrivania circondato da un gruppo di leader evangelici