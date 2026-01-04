La doppia strategia della Cina sul Venezuela: sdegno ma buone relazioni

true false

Quando, due mesi fa, è stata pubblicata la Strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, a Pechino hanno capito che per la Cina in America Latina era “finita la pacchia”. Per quella parte di emisfero occidentale nella quale l’influenza della Cina negli ultimi anni è cresciuta sempre più, a suon d’investimenti, commerci e grazie a eccellenti relazioni con governi socialisteggianti, Trump ha infatti messo nero su bianco il suo “corollario alla Dottrina Monroe”. «Rivali esterni hanno