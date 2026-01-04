La doppia strategia della Cina sul Venezuela: sdegno ma buone relazioni

Gli interessi di Pechino nel Venezuela sono immensi: la disastrata economia del paese è diventata sempre più dipendente dai prestiti cinesi - oltre 100 miliardi di dollari – che vengono ripagati con una parte delle esportazioni di petrolio. Per mantenere questo equilibrio, il Dragone punta ad instaurare buone relazioni con il nuovo regime di Caracas
Quando, due mesi fa, è stata pubblicata la Strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, a Pechino hanno capito che per la Cina in America Latina era “finita la pacchia”. Per quella parte di emisfero occidentale nella quale l’influenza della Cina negli ultimi anni è cresciuta sempre più, a suon d’investimenti, commerci e grazie a eccellenti relazioni con governi socialisteggianti, Trump ha infatti messo nero su bianco il suo “corollario alla Dottrina Monroe”. «Rivali esterni hanno