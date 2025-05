Si vota per parlamentari e amministrative nel paese latinoamericano. L’opposizione si spacca tra l’astensione di María Corina Machado e chi partecipa al voto (anche) per scalarne la leadership. Prevista un’affluenza bassissima, tra il 15 e il 30 per cento dell’elettorato

In un paese dove ci sono voluti sei mesi per sapere del cittadino italiano Alberto Trentini, e dove, da luglio 2024, non sono mai ricomparse le schede elettorali delle presidenziali che hanno consacrato la permanenza a Miraflores di Nicolás Maduro, questa domenica si torna a votare per le elezioni parlamentari e statali. In palio ci sono 285 seggi in parlamento, in parte proporzionali, in parte maggioritari e tre riservati alle comunità indigene, 24 governatorati, oltre ai parlamenti dei singoli stati.

Per la prima volta Caracas eleggerà governatore e deputati per l’Esequibio, il territorio che il Venezuela reclama dalla Guyana per un potenziale nuovo conflitto sul quale fare propaganda nazionalista. Per ora ci sarà solo un seggio simbolico alla frontiera.

Astensione attiva o apatia?

Si prevede che, a partecipare al voto, sarà una minoranza: tra il 15 e il 30 per cento degli aventi diritto. Sono per lo più militanti o simpatizzanti del Partito Socialista Unitario del Venezuela, che conseguirà una comoda maggioranza assoluta, forse anche qualificata, con la quale rimetter mano alla Costituzione bolivariana.

Secondo un sondaggio Meganálisis, pubblicato dal quotidiano oppositore El Nacional, vige nel paese un profondo scetticismo. Se dall’avvento di Hugo Chávez, più di un quarto di secolo fa, i venezuelani non avevano mai smesso di partecipare, pro o contro il governo, il voto del 28 luglio sarebbe stato un punto di non ritorno: la società non crede più ai processi elettorali.

Nicolás Maduro è più interessato ad accordarsi con Donald Trump sull’operatività di Chevron nel paese e, al contempo, trovare consenso bipartisan nell’attaccare la Casa Bianca per i 350 mila permessi di soggiorno revocati negli Usa, un tema di profonda preoccupazione per la società venezuelana.

María Corina Machado, la leader dell’opposizione che permane in Venezuela in una clandestinità tollerata dal governo, da mesi chiama al boicottaggio. Intervenuta questo mercoledì per via telematica alla Fondazione Internazionale per la Libertà di Madrid (Fil), think tank neoliberale spagnolo del Partito Popolare, presieduto a lungo da Mario Vargas Llosa, Machado ha sostenuto che «Nicolás Maduro è più debole che mai».

Lo dimostrerebbe il fatto che abbia lasciato partire per gli Usa cinque oppositori rifugiati nell’ambasciata argentina. «Quella di Maduro – ha aggiunto Machado – non è una dittatura convenzionale, ma un’organizzazione criminale, incapace di affrontare la crisi economica e che può rispondere alla pressione che viene dalla cittadinanza solo col terrore, sostenuta solo a parole da Russia e Cina».

L’opposizione dell’opposizione

Edmundo González è oggi riconosciuto, quasi sempre con la formula di comodo di “presidente eletto”, solo da Usa, Argentina, Panama, Perù oltre che dalla mozione non vincolante del Parlamento europeo votata da Ppe e destre estreme lo scorso settembre, e dalle parole pronunciate in novembre a Buenos Aires da Giorgia Meloni. Maduro è invece riconosciuto, tra gli altri, da Russia, Cina, Iran, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Turchia, Qatar, Vietnam. Neutrali i tre grandi latinoamericani progressisti, Brasile, Messico e Colombia, traditi da Maduro con le elezioni, ma per i quali quest’ultimo resta il male minore.

La tiepidezza internazionale è però solo una delle preoccupazioni di María Corina ed Edmundo. Pezzi rilevanti dell’opposizione, tra i quali Henrique Capriles, battuto nel 2012 dall’ultimo Chávez, hanno scelto di partecipare alle elezioni. Con questo si schiera Juan Requesens, 36 anni, leader delle proteste studentesche del 2014, in carcere per tre anni tra il 2018 e il 2023, astro nascente dell’opposizione e oggi candidato governatore nello Stato Miranda. Lo slogan di questo entra a gamba tesa sull’astensionismo: «Rifiuto di arrendermi».

Così capiamo che per Machado il boicottaggio serve a cristallizzare la situazione al 28 luglio 2024, che ne legittimava il proprio ruolo di leader di un popolo defraudato di una vittoria chiara. Le elezioni di domenica sono temibili perché si lasciano alle spalle quel giorno: l’opposizione eleggerà un certo numero di candidati e darà ragione a Maduro sulla continuità dei processi elettorali. E, soprattutto, lungi da indebolire il governo a Miraflores, rimetterà in discussione la leadership di María Corina.

© Riproduzione riservata