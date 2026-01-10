Gli investimenti Usa sul petrolio del Venezuela preoccupano l’Arabia Saudita

true false

Da quando le forze speciali statunitensi hanno condotto l’operazione militare in Venezuela con cui hanno catturato Nicolas Maduro, a Riad regna il silenzio. Un evento dalla portata geopolitica storica, come il regime change con mezzi militari a Caracas, non ha sortito reazioni pubbliche del regno saudita e di alcuni suoi vicini. Nel Golfo Persico solo il Qatar ha condannato pubblicamente la mossa di Donald Trump, mentre in un primo momento la monarchia saudita si è rifugiata dietro gli articoli