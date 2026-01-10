Gli investimenti Usa sul petrolio del Venezuela preoccupano l’Arabia Saudita

Trump chiede alle Big Oil di investire 100 miliardi di dollari nel greggio di Caracas. Nel lungo termine questo rischia di minare la posizione competitiva di Riad, anche per questo nel regno sono preoccupati dal regime change voluto da Trump
Da quando le forze speciali statunitensi hanno condotto l’operazione militare in Venezuela con cui hanno catturato Nicolas Maduro, a Riad regna il silenzio. Un evento dalla portata geopolitica storica, come il regime change con mezzi militari a Caracas, non ha sortito reazioni pubbliche del regno saudita e di alcuni suoi vicini. Nel Golfo Persico solo il Qatar ha condannato pubblicamente la mossa di Donald Trump, mentre in un primo momento la monarchia saudita si è rifugiata dietro gli articoli