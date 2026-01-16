Sul Venezuela Putin ha scelto il silenzio, greggio e Iran sono le sue linee rosse

true false

I blogger patriottici e i corrispondenti di guerra russi – il gruppo che più sostiene la “operazione militare speciale” in Ucraina – sono indignati. L'amministrazione del presidente americano Donald Trump ha inviato forze armate per attaccare il Venezuela, alleato della Russia, rapendo il suo presidente, Nicolás Maduro, e sequestrando una petroliera battente bandiera russa. La Russia dovrebbe affondare le navi americane, gridano, o addirittura lanciare missili nucleari contro i suoi nemici. Ma i