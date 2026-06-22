Il vero (grande) rischio dell’Ia: «È una bolla pronta a esplodere»

Gli analisti che previdero la crisi del 2008 sono in subbuglio. La valutazione trilionaria di SpaceX è l’ultimo campanello d’allarme. «Tutto concentrato in un unico settore troppo volatile e rischioso». I Big Tech lanciano quantità iperboliche di nuove azioni

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Michael Burry, il gestore di fondi speculativi reso celebre dal film La grande scommessa, previde e puntò contro la bolla dei mutui subprime alla vigilia della crisi del 2008. Oggi, su Substack, avverte: «La storia non è una guida perfetta, ma vedo così tanti indicatori, sia tecnici che fondamentali, allinearsi verso la stessa conclusione... È una bolla speculativa, pura e semplice». La bolla, oggi, ha un nome preciso: intelligenza artificiale. A confermarlo è la quotazione record di SpaceX, che