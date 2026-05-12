al vertice di pechino

Il tardo capitalismo nella Città Proibita: Trump alla corte di Xi con Musk & co

Michelangelo Cocco
12 maggio 2026 • 20:00Aggiornato, 12 maggio 2026 • 20:19

Tesla, Boeing, Apple, BlackRock, Meta sono tra le multinazionali che arriveranno in Cina insieme al tycoon, convinti che i mercati cinesi siano ancora strategici. Dicono le fonti:  «I tecno-imprenditori cinesi e gli investitori avranno colloqui molto positivi con le loro controparti americane». Non solo: la Casa Bianca proporrà a Pechino l’istituzione di un consiglio commerciale e un consiglio per gli investimenti Usa-Cina

Ferito dal blocco dell’export di terre rare cinesi, prigioniero del Pantano di Hormuz, sempre più impopolare in patria, a Pechino – dove giovedì 14 maggio è atteso da Xi Jinping – Donald Trump si farà accompagnare dal gotha del capitalismo a stelle e strisce. Nella delegazione del presidente Usa, in visita di Stato, ci saranno gli amministratori delegati di Tesla (Elon Musk), Apple (Tim Cook), BlackRock (Larry Fink), Boeing (Kelly Ortberg), Meta (Dina Powell McCormick), Visa (Ryan McInerney), tr

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.