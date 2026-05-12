Il tardo capitalismo nella Città Proibita: Trump alla corte di Xi con Musk & co

Tesla, Boeing, Apple, BlackRock, Meta sono tra le multinazionali che arriveranno in Cina insieme al tycoon, convinti che i mercati cinesi siano ancora strategici. Dicono le fonti: «I tecno-imprenditori cinesi e gli investitori avranno colloqui molto positivi con le loro controparti americane». Non solo: la Casa Bianca proporrà a Pechino l’istituzione di un consiglio commerciale e un consiglio per gli investimenti Usa-Cina
Ferito dal blocco dell’export di terre rare cinesi, prigioniero del Pantano di Hormuz, sempre più impopolare in patria, a Pechino – dove giovedì 14 maggio è atteso da Xi Jinping – Donald Trump si farà accompagnare dal gotha del capitalismo a stelle e strisce. Nella delegazione del presidente Usa, in visita di Stato, ci saranno gli amministratori delegati di Tesla (Elon Musk), Apple (Tim Cook), BlackRock (Larry Fink), Boeing (Kelly Ortberg), Meta (Dina Powell McCormick), Visa (Ryan McInerney), tr