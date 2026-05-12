Il tardo capitalismo nella Città Proibita: Trump alla corte di Xi con Musk & co

Tesla, Boeing, Apple, BlackRock, Meta sono tra le multinazionali che arriveranno in Cina insieme al tycoon, convinti che i mercati cinesi siano ancora strategici. Dicono le fonti: «I tecno-imprenditori cinesi e gli investitori avranno colloqui molto positivi con le loro controparti americane». Non solo: la Casa Bianca proporrà a Pechino l’istituzione di un consiglio commerciale e un consiglio per gli investimenti Usa-Cina