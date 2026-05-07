la visita di Dbeibeh

Un libico a Roma: stop ai migranti e nuovi investimenti di Eni per il gas

Youssef Hassan Holgado
07 maggio 2026 • 21:06

Il capo del governo tripolino accolto dalla presidente del Consiglio. Uno degli obiettivi principali di Roma è accelerare gli investimenti del colosso energetico italiano per sopperire alle mancanze del Qatar

Il premier libico del governo di unità nazionale di Tripoli, Abdul Hamid Dbeibeh, è oramai di casa in Italia. L’ultima volta ci è venuto a fine febbraio per una serie di visite mediche al San Raffaele di Milano. Ieri è tornato in veste ufficiale e a Roma ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Il rapporto tra loro due è solido da tempo, Dbeibeh è uno dei leader che la presidente del Consiglio ha incontrato più volte durante il suo mandato. Sono almeno sette i colloqui che hanno avuto di persona

Per continuare a leggere questo articolo

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.