Un libico a Roma: stop ai migranti e nuovi investimenti di Eni per il gas

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Il premier libico del governo di unità nazionale di Tripoli, Abdul Hamid Dbeibeh, è oramai di casa in Italia. L’ultima volta ci è venuto a fine febbraio per una serie di visite mediche al San Raffaele di Milano. Ieri è tornato in veste ufficiale e a Roma ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Il rapporto tra loro due è solido da tempo, Dbeibeh è uno dei leader che la presidente del Consiglio ha incontrato più volte durante il suo mandato. Sono almeno sette i colloqui che hanno avuto di persona