Nel giorno in cui ricorrono i due anni dall’inizio della guerra in Ucraina, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lancia un messaggio politico chiaro arrivando a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La visita è stata tenuta nascosta il più possibile per questioni di sicurezza, ma l’agenda ucraina della premier è molto fitta.

Meloni è arrivata a Kiev a bordo di un treno su cui hanno viaggiato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro del Belgio e presidente di turno del Consiglio Ue, Alexander De Croo, e il premier canadese Justin Trudeau. Tutti e quattro i leader internazionali assisteranno a una cerimonia che si terrà nell’aeroporto Antonov di Hostomel, a pochi chilometri dalla capitale ucraina, dove due anni fa i soldati russi si sono catapultati per cercare di prenderne il controllo. Conquistare quell’aeroporto avrebbe facilitato l’accesso alla capitale e forse decretato anche la sconfitta, proprio per questo la cerimonia di oggi assume una forza valenza simbolica.

L’agenda

Dopo la cerimonia, la presidente del Consiglio si recherà a palazzo Mariinskij, sede della presidenza ucraina per firmare gli accordi di sicurezza Italia-Ucraina. Infine, nel pomeriggio (ore 16 circa italiane) Giorgia Meloni presiederà la riunione del G7 che si terrà in videoconferenza direttamente dall’interno della cattedrale di Santa Sofia, nel centro di Kiev.

