Xi accoglie Putin nel nome del gas. Ma il messaggio è diretto agli Usa

La «partnership strategica globale» tra Cina e Russia sarà coronata dal gasdotto Power of Siberia 2, che trasporterà 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Ma a causa dei conflitti in corso il ruolo globale di Pechino è diventato sempre più centrale
«Più turbolento diventa il mondo, più necessaria si fa la partnership Cina-Russia». Il titolo dell’editoriale di martedì 19 del governativo Global Times ha riassunto, all’avvio della due giorni di Vladimir Putin a Pechino, il punto di vista cinese sull’evoluzione di una quasi-alleanza che in Occidente viene definita come «di convenienza» e «sbilanciata», della quale, nondimeno, il presidente russo festeggia in Cina il 25º anniversario. Il 16 luglio 2001 al Cremlino c’era già Putin, a sottoscrive