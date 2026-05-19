Il vertice con lo zar

Xi accoglie Putin nel nome del gas. Ma il messaggio è diretto agli Usa

Michelangelo Cocco
19 maggio 2026 • 20:17

La «partnership strategica globale» tra Cina e Russia sarà coronata dal gasdotto Power of Siberia 2, che trasporterà 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Ma a causa dei conflitti in corso il ruolo globale di Pechino è diventato sempre più centrale

«Più turbolento diventa il mondo, più necessaria si fa la partnership Cina-Russia». Il titolo dell’editoriale di martedì 19 del governativo Global Times ha riassunto, all’avvio della due giorni di Vladimir Putin a Pechino, il punto di vista cinese sull’evoluzione di una quasi-alleanza che in Occidente viene definita come «di convenienza» e «sbilanciata», della quale, nondimeno, il presidente russo festeggia in Cina il 25º anniversario. Il 16 luglio 2001 al Cremlino c’era già Putin, a sottoscrive

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.