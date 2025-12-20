Vissol: «L’Europa tagli subito il cordone con gli Stati Uniti»

Parla l’economista ed ex funzionario Ue Thierry Vissol: «Le conclusioni del Consiglio Ue sono un segnale importante, ma non basta. Speriamo che la strategia anti-Ue di Trump costituisca una scossa elettrica e risvegli gli europei dal loro sonnambulismo. Per risvegliarsi, l’Unione deve tagliare il cordone ombelicale che la lega agli Usa»
«Le evidenti divergenze fra le posizioni dei vari paesi membri dell’Ue – afferma lo storico ed economista francese Thierry Vissol, già funzionario della Commissione europea, nonché direttore del Centro euro-mediterraneo Librexpression della Fondazione Giuseppe Di Vagno – non devono condurre alla stasi. Spero che la strategia degli Stati Uniti costituisca una scossa elettrica e risvegli gli europei dal loro sonnambulismo». Vissol, è stata raggiunta l’intesa sul prestito di 90 miliardi a Kiev: un