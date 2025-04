Secondo il direttore del centro studi Penta: «Vladimir Putin non ha vinto questa guerra, e l’Ucraina non l’ha persa». Zelensky sempre più forte nel paese: «Le critiche americane non hanno fatto altro che aumentarne la popolarità»

L’Ucraina è pronta al cessate il fuoco, dice Volodymyr Fesenko, uno dei più noti politologi ucraini, direttore del centro studi Penta di Kiev. Nessuno si fa grandi aspettative né che la tregua arrivi presto né che duri a lungo, ma persino «le forze nazionaliste di estrema destra esprimono scetticismo e sfiducia nelle prospettive dei colloqui, ma non intraprendono azioni politiche contro di essi». Le trattative, però, sembrano procedere con grandi difficoltà.

Professore, qual è l’attuale stato dei negoziati?

I negoziati di pace sono in una fase di stallo, con prospettive incerte di raggiungere un accordo per un cessate il fuoco completo. Il problema principale è che la Russia non vuole accettare un cessate il fuoco totale, e pretende concessioni unilaterali sia da parte dell’Ucraina sia da parte degli Stati Uniti. Nel frattempo, le truppe russe hanno intensificato gli attacchi nell’Ucraina orientale e i bombardamenti aerei sulle città ucraine, che hanno irritato il presidente Donald Trump. Il futuro dei negoziati di pace dipende in larga misura dalle prossime mosse degli Stati Uniti.

È ancora possibile per il presidente Volodymyr Zelensky ottenere una pace che possa essere presentata come una vittoria o almeno non come una sconfitta? Come potrebbe apparire una tale pace?

Il presidente Zelensky non intende presentare un eventuale cessate il fuoco come una “vittoria”. Inoltre, sia Zelensky sia la maggior parte degli ucraini sanno perfettamente che un cessate il fuoco non significa pace duratura. Pochi in Ucraina credono a una pace sostenibile con la Russia di Vladimir Putin. Il problema principale che preoccupa gli ucraini non è la mancanza di vittoria, ma il rischio che la guerra continui o riprenda dopo una breve tregua. È per questo che le garanzie di sicurezza internazionali sono così importanti per Zelensky e per la maggioranza degli ucraini. Un possibile accordo di cessate il fuoco non rappresenterebbe, ovviamente, una vittoria per l’Ucraina, ma non significa nemmeno la sconfitta. Putin voleva distruggere l’Ucraina come stato sovrano con una politica estera indipendente. Non è riuscito a raggiungere questo obiettivo. Perciò, Putin non ha vinto questa guerra, e l’Ucraina non l’ha persa.

Come reagiscono la società e la politica ucraina alla prospettiva di negoziati? Quali forze sono favorevoli e quali contrarie?

La società ucraina reagisce ai negoziati di pace con comprensione della loro necessità. Naturalmente, non tutti sostengono i negoziati per porre fine alla guerra. Ma la stragrande maggioranza degli ucraini ne comprende l’opportunità nelle condizioni attuali. Secondo uno studio condotto a metà marzo 2025 dal Kyiv International Institute of Sociology, il 77 per cento degli ucraini ha un atteggiamento positivo verso la proposta Usa-Ucraina, ma pochi credono che rappresenti un vero inizio di un percorso di pace duratura. Nessuna delle principali forze politiche ucraine si oppone in modo diretto ai negoziati. Le forze nazionaliste di estrema destra esprimono scetticismo e sfiducia nelle prospettive dei colloqui, ma non intraprendono azioni politiche contro di essi. Primo, perché molti dei loro attivisti combattono al fronte. Secondo, perché comprendono che eventuali conflitti interni indebolirebbero l’Ucraina nel confronto militare con la Russia. L’opposizione parlamentare tende piuttosto a sostenere i negoziati di pace. L’ex primo ministro Yulia Tymoshenko e la sua forza politica sembrano voler rivestire il ruolo di “partito della pace”, ma criticano non Zelensky, bensì i politici europei che sostengono la guerra contro la Russia. L’ex presidente Petro Poroshenko critica Zelensky come negoziatore e si propone come miglior alternativa.

Si è tornati a parlare della possibilità di elezioni imminenti. Cosa ne pensa?

Le elezioni in Ucraina saranno possibili solo dopo la fine delle ostilità militari e della legge marziale. Su questo punto c’è consenso tra le principali forze politiche del paese, e anche la maggioranza degli ucraini è contraria a elezioni durante la guerra. Secondo un sondaggio del Centro Razumkov condotto all’inizio di marzo 2025, solo il 22 per cento degli intervistati è favorevole all’idea di elezioni nazionali (presidenziali o parlamentari) prima della fine della guerra, mentre il 66 per cento è contrario.

Circolano informazioni contrastanti sul futuro politico del presidente Zelensky, con sondaggi molto divergenti. Qual è la sua valutazione attuale? Quale potrebbe essere il suo percorso verso un secondo mandato?

Tutti i sondaggi sociologici condotti in Ucraina a marzo 2025 dai principali istituti mostrano un aumento significativo della fiducia in Zelensky: circa il 10-15 per cento rispetto alla fine del 2024. Il Centro Razumkov indica un livello di fiducia nel presidente attorno al 60 per cento. Altri parlano di un 70 per cento di fiducia. Le critiche americane a Zelensky non hanno fatto altro che aumentarne la popolarità. Le pressioni dell’amministrazione Trump sul presidente ucraino hanno avuto l’effetto opposto: molti ucraini hanno apprezzato il fatto che, durante la discussione nello Studio Ovale, Zelensky abbia difeso con forza la dignità dell’Ucraina dagli attacchi ingiusti di J.D. Vance e Donald Trump. Secondo varie fonti, l’aumento del sostegno pubblico a Zelensky ha reso più probabile la sua partecipazione alle elezioni presidenziali del Dopoguerra. Attualmente, come in passato, solo due persone hanno realistiche possibilità di vincere le presidenziali: l’attuale presidente Zelensky e l’ex comandante in capo delle forze armate, Valeriy Zaluzhny. Chi tra i due avrà maggiori probabilità dipenderà dalla situazione politica ed economica del Dopoguerra, dalle condizioni della fine della guerra e dall’efficacia delle loro campagne elettorali. Non sappiamo ancora se Zaluzhny parteciperà. La sua eventuale candidatura (o meno) sarà decisiva per rispondere alla domanda: Zelensky resterà presidente dopo le elezioni del Dopoguerra?

