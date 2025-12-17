Meglio Netflix di Trump: Warner respinge Paramount (per ora)

true false

Potrebbero sfumare così i sogni di Paramount? Nella giornata di mercoledì, Warner Bros Discovery ha raccomandato ai suoi azionisti di rifiutare l’offerta ostile presentata dal gigante hollywoodiano, preferendo di gran lunga la proposta di acquisizione di Netflix. È quasi sconfitta, quindi, per David e Larry Ellison, proprietari di Paramount Skydance molto vicini all’amministrazione Trump, che già avevano perso insieme a Comcast la guerra di offerte per accaparrarsi la casa di produzione di Burba