grandi manovre a hollywood

Meglio Netflix di Trump: Warner respinge Paramount (per ora)

Damiano D'Agostino
17 dicembre 2025 • 20:07

I vertici del colosso cinematografico hanno raccomandato ai loro azionisti di rifiutare l’offerta ostile del gruppo vicino alla Casa Bianca: meglio quella di Netflix

Potrebbero sfumare così i sogni di Paramount? Nella giornata di mercoledì, Warner Bros Discovery ha raccomandato ai suoi azionisti di rifiutare l’offerta ostile presentata dal gigante hollywoodiano, preferendo di gran lunga la proposta di acquisizione di Netflix. È quasi sconfitta, quindi, per David e Larry Ellison, proprietari di Paramount Skydance molto vicini all’amministrazione Trump, che già avevano perso insieme a Comcast la guerra di offerte per accaparrarsi la casa di produzione di Burba

Per continuare a leggere questo articolo

Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.