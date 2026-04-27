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I tormenti di Warsh: tagliare i tassi o subire l’inflazione

Vittorio Da Rold
27 aprile 2026 • 20:33

Si sta avvicinando cambio di vertice alla Federal Reserve, secondo i desideri del presidente Trump: stanno cadendo gli ultimi ostacoli alla nomina di Kevin Warsh. Ma gli analisti si stanno chiedendo se accetterà di abbassare il costo del denaro, come chiede il tycoon, sapendo che c’è un rischio inflazione dietro la porta

La Federal Reserve, la banca centrale più importante del mondo, è prossima al cambio al vertice: Jerome Powell, l’attuale governatore, nominato da Donald Trump nel suo primo mandato e poi divenuto un fiero oppositore del tycoon, finisce il suo incarico il prossimo 15 maggio tra le accuse (ed un procedimento penale ora sospeso dalla procura) di aver gonfiato i costi per la ristrutturazione della sede centrale della banca. Le richieste del tycoon Tutti gli analisti e commentatori politici si chied

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Vittorio Da Rold

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.