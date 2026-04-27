I tormenti di Warsh: tagliare i tassi o subire l’inflazione

Si sta avvicinando cambio di vertice alla Federal Reserve, secondo i desideri del presidente Trump: stanno cadendo gli ultimi ostacoli alla nomina di Kevin Warsh. Ma gli analisti si stanno chiedendo se accetterà di abbassare il costo del denaro, come chiede il tycoon, sapendo che c’è un rischio inflazione dietro la porta
La Federal Reserve, la banca centrale più importante del mondo, è prossima al cambio al vertice: Jerome Powell, l’attuale governatore, nominato da Donald Trump nel suo primo mandato e poi divenuto un fiero oppositore del tycoon, finisce il suo incarico il prossimo 15 maggio tra le accuse (ed un procedimento penale ora sospeso dalla procura) di aver gonfiato i costi per la ristrutturazione della sede centrale della banca. Le richieste del tycoon Tutti gli analisti e commentatori politici si chied