Xi costruisce la sua “fortezza Asia”: il nuovo ruolo globale della Cina

Da Taiwan al “Medio Oriente cinese” passando per la Corea del Nord: il leader di Pechino lavora alla “sicurezza” del continente. Le debolezze parallele di Trump e di Putin, la pandemia e le guerre commerciali hanno ridefinito le priorità del Pcc

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Dopo aver ricevuto negli ultimi giorni a Pechino Donald Trump e, subito dopo, Vladimir Putin, Xi Jinping si appresta a fare rotta su Pyongyang, per incontrare Kim Jong-un, forse già la prossima settimana. Xi è stato preceduto – il 9 e 10 aprile – da Wang Yi. Durante un faccia a faccia con Kim, il capo della diplomazia cinese ha dichiarato che, «in un contesto internazionale turbolento», i due alleati devono difendere i rispettivi interessi di sicurezza e sviluppo e rafforzare il coordinamento su