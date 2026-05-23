le strategie del dragone nell’epoca del grande disordine

Xi costruisce la sua “fortezza Asia”: il nuovo ruolo globale della Cina

Michelangelo Cocco
23 maggio 2026 • 19:02

Da Taiwan al “Medio Oriente cinese” passando per la Corea del Nord: il leader di Pechino lavora alla “sicurezza” del continente. Le debolezze parallele di Trump e di Putin, la pandemia e le guerre commerciali hanno ridefinito le priorità del Pcc

Dopo aver ricevuto negli ultimi giorni a Pechino Donald Trump e, subito dopo, Vladimir Putin, Xi Jinping si appresta a fare rotta su Pyongyang, per incontrare Kim Jong-un, forse già la prossima settimana. Xi è stato preceduto – il 9 e 10 aprile – da Wang Yi. Durante un faccia a faccia con Kim, il capo della diplomazia cinese ha dichiarato che, «in un contesto internazionale turbolento», i due alleati devono difendere i rispettivi interessi di sicurezza e sviluppo e rafforzare il coordinamento su

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.