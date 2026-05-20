Xi e Putin riempiono il vuoto di Trump. «No alla legge della giungla»

Il presidente cinese e lo zar ostentano unità e colgono l’occasione per attaccare il capo della Casa Bianca: «Unilateralismo ed egemonia rappresentano gravi minacce». In più condannano assieme «l’assassinio di leader di paesi sovrani» (ossia Khamenei), e lo «sfacciato rapimento di leader stranieri» (vedi alla voce Maduro). Via libera al gasdotto Power of Siberia 2

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Xi Jinping e Vladimir Putin stanno riempiendo il vuoto politico-strategico creato dalla caotica amministrazione Trump II. Che il primo appaia più forte del secondo, indebolito dall’avventura Ucraina, conta poco: i due leader si consultano costantemente, ostentano unità e sono pronti a passare all’incasso. È quanto è apparso evidente dal vertice Cina-Russia che si è concluso ieri a Pechino, con la firma di una dichiarazione congiunta per rafforzare il coordinamento strategico globale e approfondi