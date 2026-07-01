Xi Jinping detta la linea: «Siamo una nuova forma di civiltà»

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Shanghai – A 105 anni, con 101 milioni di tesserati e oltre 5 milioni di organizzazioni di base, il Partito comunista cinese non si è mai sentito così sicuro di sé, alla guida del paese come sullo scacchiere internazionale. È questo il messaggio che Xi Jinping ha trasmesso ieri ai cinesi e ai leader globali, col discorso pronunciato in occasione dell’anniversario della fondazione del Pcc, a Shanghai, nel luglio 1921, sotto l’ombrello del Comintern. Da allora ha compiuto ben tre rivoluzioni: quel