Il presidente cinese Xi Jinping, congratulandosi con Joe Biden per la vittoria alle presidenziali Usa ha espresso la speranza di una «collaborazione vantaggiosa per tutti». Nel messaggio di congratulazioni, Xi ha detto a Biden che relazioni «sane e stabili» sono «l'aspettativa comune della comunità internazionale», secondo una dichiarazione pubblicata dall'agenzia Xinhua.

«Ci auguriamo che le due parti sosterranno lo spirito di non conflitto e non confronto, rispetto reciproco e cooperazione vantaggiosa per tutti, si concentreranno sulla cooperazione, controlleranno le differenze e promuoveranno uno sviluppo sano e stabile delle relazioni tra Cina e Stati Uniti», si legge nella dichiarazione.

