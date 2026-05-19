Casse vuote e lo smacco dei droni ucraini, Putin va da Xi con il cappello in mano

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È il giorno dell’incontro con “l’amico” Xi. E se “l’amico” Trump, durante il summit appena avuto, vantava un’amicizia di otto anni, l’amico Putin ne vanta una di quasi quattordici. Anni, per giunta, vissuti in parallelo: dopo la breve parentesi Medvedev, Putin riprese le redini presidenziali della Federazione Russa appena sei mesi prima che Xi Jinping diventasse segretario generale del Partito comunista cinese. Da lì in poi, i due hanno avuto oltre 40 incontri (videoconferenze incluse), numero c