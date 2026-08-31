Xi “sgrida” Putin: «Il mondo vuole pace». Nuova ondata di attacchi su Kiev

true false

È il secondo faccia a faccia dell’anno tra i due vecchi, “buoni amici” – a definirsi così in passato sono stati i due leader in persona, Xi e Putin. I due presidenti, ieri, sotto occhi, obiettivi e riflettori sono tornati a sorridersi e stringersi la mano felici di rincontrarsi in Kirghizistan, durante il summit Sco (Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai). L’incontro – che ha offerto a Putin l’occasione per rimarcare la convergenza tra Mosca e Pechino sulle principali questioni internaz