Mondo

Xi sogna l’assalto al dollaro, vuole lo yuan moneta globale

Michelangelo Cocco
02 febbraio 2026 • 20:30

Il presidente cinese vuole internazionalizzare la moneta, facendole raggiungere «lo status di una valuta di riserva ampiamente utilizzata nel commercio globale, negli investimenti e nei mercati valutari». Ma questo presuppone riforme radicali

Per diventare una superpotenza, alla Cina serve una moneta in grado di assecondarne le ambizioni globali, proprio come il dollaro, protagonista della parabola degli Stati Uniti. Parola di Xi Jinping, tra i cui sogni ora c’è anche quello di uno yuan (Rmb) “forte”, che raggiunga «lo status di una valuta di riserva ampiamente utilizzata nel commercio internazionale, negli investimenti e nei mercati valutari». L’obiettivo - messo nero su bianco lo scorso fine settimana su Qiushi, la rivista di teori

Per continuare a leggere questo articolo

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.