la competizione del dragone con gli stati uniti

Xi risponde a Trump con una sfida: «Saremo noi cinesi a governare l’Ia globale»

Michelangelo Cocco
Segui Domani su Google
17 luglio 2026 • 20:18

A Shanghai il leader cinese spiega che Pechino vuole diventare una superpotenza dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è fissare regole e standard internazionali aprendo la porta anche ai paesi in via di sviluppo

Il divario tra la visione strategica della leadership cinese e l’impulsività dell’amministrazione Trump ieri è apparso più ampio che mai. Mentre il presidente statunitense lanciava accuse non documentate di interferenze cinesi nelle elezioni americane, Xi Jinping ha rivendicato per il proprio paese un ruolo da protagonista nella governance globale dell’intelligenza artificiale. Per la prima volta il leader cinese ha aperto personalmente a Shanghai la World Artificial Intelligence Conference (Wai

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.