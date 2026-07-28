La denuncia di B’Tselem: «Uccidere minori nella West Bank? Ormai c’è impunità»

Il portavoce dell’ong Yair Dvir: «Israele ha creato condizioni nelle quali la forza letale contro i bambini è diventata una pratica normalizzata: regole sull’uso del fuoco sempre più permissive, sostegno della leadership militare e dei vertici politici a qualsiasi israeliano – soldato o colono – coinvolto nell’uccisione di palestinesi, e impunità garantita dal sistema giudiziario»