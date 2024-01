Il conflitto tra Hamas e Israele si è allargato anche allo Yemen. Dopo quasi tre mesi di attacchi nel Mar Rosso a danno di mercantili e petroliere compiuti da parte degli Houthi, i ribelli sciiti che detengono il potere nel paese arabo grazie all’Iran, è arrivata la prima vera risposta da parte di Stati Uniti e Regno Unito.

Nella notte sono stati compiuti raid aerei contro almeno sei province dello Yemen controllate dai ribelli Houthi, inclusa la capitale Sana'a. Tra queste ci sono quelle di Al Hudeidah Saada, Dhamar, Taiz e Hajjah, situate nella parte occidentale del paese.

Missili Tomahawk lanciati da navi da guerra e aerei da combattimento hanno colpito hub logistici, sistemi di difesa aerea, depositi di armi, siti di lancio di droni e missili (balistici e da crociera).

Il presidente americano Joe Biden ha detto che gli attacchi sono stati compiuti «con successo». «Oggi, su mio ordine, le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Olanda, hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere a repentaglio la libertà di navigazione in uno dei corsi d'acqua più vitali del mondo», ha detto in una nota il presidente americano Joe Biden.

Il segretario di Stato per la difesa del Regno Unito Grant Shapps ha annunciato che quattro jet Typhoon della Royal Air Force hanno condotto «attacchi di precisione» contro le postazioni militari. Azioni ritenute «necessarie» viste le minacce degli Houthi contro le navi che navigano le acque del Mar Rosso entrando dallo stretto di Bab el Mandeb, nel golfo di Aden, prima di attraversare il canale di Suez e arrivare così nel Mediterraneo. Le imbarcazioni mercantili e le petroliere vengono attaccate come risposta ai bombardamenti israeliani su Gaza. Nelle ultime settimane è nata una task force internazionale a guida degli Stati Uniti, che dovrebbe garantire la protezione del tratto marittimo. Al momento, però, la missione è diventato un caso politico con i paesi membri dell’Unione europea che preferirebbero rafforzare le missioni a guida Ue già attive nell’area.

Le reazioni

«Il nostro Paese è stato sottoposto ad una massiccia aggressione da parte di navi, sottomarini e aerei da guerra», ha detto il viceministro degli Esteri degli Houthi, Hussein Al-Ezzi: «L’America e la Gran Bretagna devono prepararsi a pagare un prezzo pesante e a sopportare tutte le terribili conseguenze di questa palese aggressione». La notizia dell’attacco non è andata giù neanche all’Arabia Saudita che dal 2015 è in guerra con gli Houthi e da un anno sta portando avanti le negoziazioni per un progetto di pace. «Il Regno dell'Arabia Saudita segue con grande preoccupazione le operazioni militari che si svolgono nella regione del Mar Rosso e gli attacchi aerei su una serie di siti nella Repubblica dello Yemen», si legge in una nota che invita «all’autocontrollo» e ad «evitare un’escalation». La Russia, da parte sua, ha chiesto la convocazione d’urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite lamentando che gli attacchi americani e britannici compiuti nella notte violano la sovranità dello Yemen e il diritto internazionale.

