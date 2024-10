È una Cina sempre più concentrata sulla sua rincorsa tecnologica e sulla cooperazione con il cosiddetto Sud globale quella che aspetta di conoscere se il prossimo inquilino della Casa bianca sarà Kamala Harris o Donald Trump. Per capire se e come l’esito delle elezioni presidenziali statunitensi potrà influenzare i rapporti bilaterali Cina-Stati Uniti abbiamo intervistato Yu Jie, senior research fellow del programma Asia-Pacifico di Chatham House, l’influente centro studi britannico tra i più prestigiosi think tank sulle relazioni internazionali.

Nuova guerra fredda o competizione tra grandi potenze in un mondo più multipolare: quale definizione ritiene si adatti meglio allo stato attuale delle relazioni Cina-Stati Uniti?

La competizione tra i due titani in un mondo più multipolare e frammentato è una descrizione più accurata. Nonostante il peggioramento delle relazioni sino-americane, nessuno dei due paesi è in grado di ridurre da un giorno all’altro l’interdipendenza Cina-Usa. Ma il rapporto tra queste due grandi potenze in lizza per l’influenza globale è modellato da complesse dinamiche bidirezionali. L’amministrazione Biden afferma che non sta cercando di “contenere” la Cina, né di lanciare una nuova Guerra fredda. Tuttavia, Pechino vede una chiara prova di una strategia di contenimento nei crescenti sforzi di Washington per mantenere la propria supremazia tecnologica, frenare l’accesso della Cina ai mercati globali e costruire una coalizione di alleati per affrontare la “sfida cinese”.

Quali conseguenze avrebbe un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e quali una vittoria di Kamala Harris?

Gran parte della politica estera di Harris sarà ereditata da quella dell’amministrazione Biden: nel nostro caso, la rinnovata enfasi sulla costruzione di alleanze nell’Indo-Pacifico è l’elemento chiave per continuare la strategia di contenimento della Cina. Ma Harris, come Biden, potrebbe riuscire a raggiungere un minimo di stabilità con Pechino sui rapporti bilaterali. Tuttavia, l’orizzonte resterà quello del “cortile piccolo e recinzione alta”, mirato a rallentare il progresso tecnologico della Cina.

Se vincerà Trump, Pechino si aspetterà ulteriori turbolenze simili a quelle delle montagne russe. Trump 2.0 preoccupa l’Europa, data l’antipatia manifestata dall’ex presidente degli Stati Uniti nei confronti degli alleati transatlantici durante il suo primo mandato. Per la Cina, il riemergere politico dell’ex immobiliarista potrebbe aprire la strada a migliori relazioni con Bruxelles e le nazioni europee. La Cina non è necessariamente vista come una minaccia esistenziale per l’Europa, piuttosto è percepita come una combinazione di concorrente strategico (in misura maggiore) e partner (in misura limitata). Oltre alla prospettiva di una possibile, ma molto difficile, riconciliazione tra Cina ed Europa, un secondo mandato di Trump porterebbe maggiore imprevedibilità che potrebbe peggiorare le già spinose questioni bilaterali tra Cina e Stati Uniti. Per Pechino, il ritorno di Donald Trump potrebbe essere una rara opportunità per ricalibrare le sue relazioni bilaterali con gli Stati Uniti, poiché egli è spesso disposto a concludere accordi al di fuori dei parametri politici tradizionali. Tuttavia, il suo stile di leadership causerà ulteriore ansia ai leader cinesi, poiché Trump tende a concentrarsi sui propri interessi, indipendentemente dalle conseguenze.

La questione Taiwan è indicata da Pechino come quella potenzialmente più esplosiva nelle relazioni bilaterali con gli Usa: quali rassicurazioni vorrebbero da Washington i leader cinesi?

Fonti pubbliche in Cina non suggeriscono che Pechino stia preparando un’escalation militare attraverso lo Stretto di Taiwan in una data specifica. Tuttavia, alcuni influenti studiosi cinesi considerano la situazione attuale - con il governo in carica del Partito democratico progressista (Dpp) filo-indipendentista - sempre più insostenibile e precaria, richiedendo azioni di deterrenza più forti per inviare avvertimenti sia a Taipei che a Washington.

Anche gli Stati Uniti stanno adottando un approccio simile, incentrato sulla deterrenza, nei confronti delle relazioni tra le due sponde dello Stretto. È quindi chiaro che gli aspetti del confronto su Taiwan sono ben consolidati e potrebbero peggiorare, a meno che le due parti non raggiungano un accordo su un quadro di prevenzione delle crisi, per ridurre le incomprensioni. Nel complesso, le dichiarazioni dei leader cinesi e i documenti politici del governo su Taiwan negli ultimi vent’anni sono stati coerenti nel sostenere la posizione della Cina. Ciononostante, c’è un crescente senso di urgenza per scoraggiare i sostenitori dell’indipendenza e la dura critica dei “separatisti” all’interno di Taiwan. Il presidente Xi e i suoi luogotenenti hanno fatto diversi commenti ufficiali in varie occasioni, in particolare dopo che Nancy Pelosi, all’epoca presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, visitò Taipei. Questo cambiamento riflette la convinzione di Xi che ci sia stato un grave deterioramento delle relazioni sino-americane.

L’obiettivo di Pechino è uno sviluppo indipendente dagli Usa?

A livello nazionale, c’è un’urgente ricerca di autonomia tecnologica per costruire un’economia in grado di far fronte al contenimento hi-tech da parte degli Stati Uniti. Sebbene la Cina promuova l’autosufficienza economica e tecnologica da almeno un decennio, il Paese ha intensificato questa spinta in risposta alle crescenti restrizioni tecnologiche e industriali implementate dalle amministrazioni Trump e Biden. A differenza del lessico diplomatico creato in passato da Pechino per gettare una luce positiva sulle relazioni sino-americane, gli alti funzionari cinesi hanno tranquillamente abbandonato l’idea che «i legami economici e commerciali servono da stabilizzatore per i legami della Cina con gli Stati Uniti». Le élite politiche cinesi si sono mobilitate attorno a questa spinta per contrastare quello che viene visto come un tentativo di Washington di soffocare l’accesso della Cina alle tecnologie del futuro e di bloccarne lo sviluppo. Esternamente, Pechino ha tentato di garantire che i vicini asiatici della Cina e alcune parti del Sud del mondo non scivolassero completamente nell’orbita strategica degli Stati Uniti. Ad esempio, quando i ministri degli esteri cinesi fanno riferimento a una serie di frasi per caratterizzare l’approccio politico di Pechino, vale a dire «condurre una diplomazia proattiva», «avviare un multipolarismo ordinato» e «stabilizzare le principali relazioni di potere». Questi termini offrono indicazioni sulle priorità della Cina in materia di affari esteri per il momento. Fondamentalmente, ciascuno di essi mira a ritrarre il Paese come una potenza mondiale responsabile e fiduciosa, in grado di resistere agli Stati Uniti. Ad esempio, «Avviare una multipolarità ordinata» riflette l’obiettivo della Cina di rafforzare ulteriormente i legami con il Sud del mondo per creare una solida alternativa al il cosiddetto ordine internazionale liberale guidato dagli Stati Uniti.

Esiste un eccezionalismo cinese, contrapposto a quello statunitense, che influenza la politica estera di Pechino?

No, non c’è eccezionalismo cinese quando si tratta della condotta degli affari esteri. Pechino non è disposta a fare alcuna concessione a quella che percepisce come la strategia di contenimento degli Stati Uniti. Tuttavia, la loro relazione bilaterale non dovrebbe essere vista con eccessivo pessimismo. La politica statunitense della Cina è sempre stata e continuerà a essere il prodotto delle valutazioni della Cina stessa su ciò che sta accadendo in patria e all’estero. Nonostante i grandi cambiamenti nel panorama politico cinese sotto la presidenza di Xi Jinping, le élite del Paese continueranno a decidere la politica statunitense di Pechino sulla base di un esame e di una deliberazione equilibrati che tengano conto delle esigenze nazionali della Cina.

