In qualche modo Yurij Borisov ha già vinto, perché prima di lui non c’è riuscito nessuno. Per la prima volta nella storia della Federazione un attore russo è candidato all’Oscar: l’Academy l’ha fatto finire nella rosa finale dei candidati che si contendono la statuetta da miglior attore non protagonista. A essere sconcertato più della platea internazionale è lui, che ha dichiarato di non spiegarsi il perché di una nomina che in passato ha ottenuto solo Mikhail Baryshnikov per Due vite, una svolta. Ma quello era il 1977, epoca della Guerra fredda, impero sovietico e su tutti i passaporti c’era scritto «nato in Cccp».

Borisov ha conquistato Hollywood per la sua interpretazione in Anora, il film di Sean Baker in cui si destreggia tra miliardari russi e dilemmi a Brighton Beach, opera che ha inanellato candidature anche per miglior attrice, regia e fotografia. E qui finiscono le informazioni di una scelta artistica che ha avuto però conseguenze geopolitiche.

Non è la statura artistica di Borisov, immortalato pure nel bellissimo Scompartimento n. 6, a essere in discussione. Magnetico, irresistibile sono aggettivi che spesso sono stati associati all’attore; che è pure silenzioso, dicono i detrattori: fa parte della schiera dei russi muti sul conflitto, che non hanno condannato o abbandonato la Russia da quando la guerra è iniziata.

Non ha reciso legami con l’élite culturale russa. Anzi. Già voce del leggendario gatto Begemot in Maestro e Margherita, Borisov è stato anche volto principale del film Kalashnikov, biopic sulla vita dell’inventore dell’Ak e uno dei protagonisti di Tank 34, kolossal finanziato dallo Stato sui soldati sovietici. Questo, insieme alle critiche sui social, è finito nei giornali ucraini oltraggiati dalla decisione statunitense: «Non ha mai detto una parola contro l’aggressione russa mentre Mosca continua una brutale guerra contro i civili». Per altri, al contrario, la nomina di Borisov all’Oscar è uno schiaffo alla propaganda di Mosca che accusa l’Occidente di russofobia: quando hanno chiesto al portavoce del Cremlino Peskov se fosse così finita l’era della «cancellazione della cultura russa», lui ha detto solo una parola imbarazzata: «Niet».

Trincee metaforiche

Le istituzioni culturali occidentali hanno richiesto finora agli artisti russi il taglio del cordone ombelicale con la patria (senza forse impegnarsi a comprendere del tutto le conseguenze della condanna pubblica dell’“operazione militare speciale”). Dal 2022 a oggi, dall’Ucraina all’Italia, per evitare «la glorificazione della cultura russa» filarmoniche e teatri sono diventati metaforiche trincee. Sono finiti in black list pure Boris Godunov o lo Schiaccianoci, opere del passato additate però come contenitori di retorica e vibrazioni emanate dalla Mosca del presente. Sono stati eliminati Puskin, Dostoevsky, Cajkovskij, giganti della cultura universale. Invece è viva e canta la soprano Anna Netrebko, che è tornata alla Scala un mese fa, tra fragorosi applausi ma anche qualche buu. La diva russa li ha dovuti subire nonostante ormai sia sgradita a Mosca per la sua opposizione alla guerra.

Sulle potenziali infiltrazioni della politica nel mondo dell’arte, sulla reale possibilità di mettere muri e frontiere tra culture, solo tardivamente sono stati posti corretti interrogativi: se è giusto è stata la prima domanda, se sia possibile la seconda, e nessuno ha ancora risposto del tutto a entrambe.

È una problematica complessa e dalle variazioni tentacolari che rischia, come molte battaglie perseguite in maniera ossessiva, di diventare grottesca: lo è diventata quella contro la canzone di due undicenni russe che hanno scalato le classifiche mondiali.

Le visualizzazioni su YouTube ammontano a 66 milioni, ma qualunque cifra si scriva è destinata a essere scorretta perché continuano ad aumentare. Per l’eurodeputata verde Nela Riehl la canzone diffonde «valori patriarcali e filorussi», è un esempio di «infiltrazione russa attraverso i social media». La canzone è Sygma Boy, l’irritante ritornello è martellante, il testo è demenziale. Assomiglia, in pratica e in maniera innegabile, alle canzoni che compongono, sentono i giovani pure da questo lato dell’emisfero. Su un piatto d’argento è arrivata la risposta del Capo comitato affari internazionali della Duma, Leonid Slutsky: ora i politici europei hanno paura pure dei bambini russi.

© Riproduzione riservata