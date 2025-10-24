Zelensky ai Volenterosi: «Putin vuole provocare un disastro umanitario»

«Bombe sulle infrastrutture energetiche per mettere in ginocchio l’Ucraina». Il Cremlino invia negli Usa il suo inviato speciale per salvare il dialogo con Trump
«Quest’inverno, Putin vuole creare un disastro umanitario in Ucraina». Da Londra, dove è stato ospite di re Carlo e dove ha incontrato i leader europei della coalizione dei Volenterosi, Volodymyr Zelensky ha lanciato l’allarme sulla grave situazione in corso nel suo paese. Il leader russo «vuole causare un disastro con i suoi bombardamenti sulle infrastrutture energetiche e del gas», sostiene il presidente ucraino. «Putin usa il freddo per tormentarci». Strategia dei blackout Zelensky si rifer