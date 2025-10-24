Zelensky ai Volenterosi: «Putin vuole provocare un disastro umanitario»

true false

«Quest’inverno, Putin vuole creare un disastro umanitario in Ucraina». Da Londra, dove è stato ospite di re Carlo e dove ha incontrato i leader europei della coalizione dei Volenterosi, Volodymyr Zelensky ha lanciato l’allarme sulla grave situazione in corso nel suo paese. Il leader russo «vuole causare un disastro con i suoi bombardamenti sulle infrastrutture energetiche e del gas», sostiene il presidente ucraino. «Putin usa il freddo per tormentarci». Strategia dei blackout Zelensky si rifer