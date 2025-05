La Germania inizierà a produrre missili a lungo raggio in collaborazione con l’Ucraina, così da dare a Kiev la possibilità di difendersi colpendo obiettivi anche fuori dal suo territorio. Lo ha annunciato oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante la visita a Berlino del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, arrivato nella capitale in tarda mattinata.

«I nostri ministri della Difesa firmeranno oggi un memorandum d'intesa sull'approvvigionamento di sistemi d'arma a lungo raggio di fabbricazione ucraina, i cosiddetti Long Range Fires. Non ci saranno limiti di gittata – ha detto Merz – L'Ucraina sarà quindi in grado di difendersi completamente, anche da obiettivi militari al di fuori del suo territorio. Questo è l'inizio di una nuova forma di cooperazione militare-industriale tra i nostri Paesi, dal grande potenziale».

Zelensky ha ringraziato la Germania per l’aiuto fornito in questi tre anni di conflitto e ha sottolineato l’importanza di ricevere armi in grado di colpire il territorio russo: «Per tutta l'Europa, per gli Stati Uniti, per noi, è importante che tutti i paesi non limitino la nostra gittata affinché il nostro esercito e la nostra fermezza possano continuare». Ma il cancelliere Merz non chiarisce ancora pubblicamente un punto che resta ambiguo: la Germania fornirà o no a Kiev i missili a lungo raggio Taurus che ha già nei suoi magazzini?

Incontro a tre

Parlando delle trattative diplomatiche, Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a incontrare il presidente russo, Vladimir Putin, e ha proposto un vertice a tre, insieme al leader americano Donald Trump. «Noi vogliamo la fine della guerra – ha detto Zelensky – Vogliamo fare tutto perché il mondo costringa la Russia a chiudere la guerra. Siamo aperti a qualsiasi piattaforma, a qualsiasi formato».

Sui negoziati in corso con la Russia, Merz ha accusato la Russia: «Mosca sta prendendo tempo – ha detto il cancelliere – Il documento di posizione per i negoziati, promesso dal presidente Putin più di una settimana fa, non è ancora arrivato. E i massicci attacchi aerei, in particolare sulla città di Kiev questo fine settimana, non parlano il linguaggio della pace, ma piuttosto quello di una guerra di aggressione. Continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Lo stiamo facendo per indebolire la macchina da guerra di Mosca. Ma lo stiamo facendo anche per spianare la strada ai negoziati».

Ma i negoziati faticano ad avanzare anche perché gli scontri sul terreno sono ripresi a pieno regime, soprattutto nel Donbass e nella regione ucraina di Sumy, dove i russi hanno rivendicato la conquista di un nuovo villaggio proprio questa mattina. «La Russia sta radunando 50 mila truppe vicino al confine con la regione settentrionale ucraina di Sumy – ha detto Zelensky – Le loro forze principali sono attualmente sul fronte di Kursk, dove vogliono spingere le nostre truppe fuori dalla regione e preparare un'offensiva contro Sumy».

