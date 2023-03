Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il collega cinese Xi Jinping a Kiev. Zelensky lo ha detto in un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa Ap pubblicata online.

«Siamo pronti a vederlo qui» ha detto il presidente ucraino. «Voglio parlare con lui. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ne ho avuti».

Il presidente ucraino è convinto dell’isolamento di Vladimir Putin. Secondo Zelensky, il presidente russo «non ha alleati» e anche l’incontro con il presidente cinese non è andato granché. Xi era andato a discutere del piano di pace che il governo cinese ha proposto alla comunità internazionale nelle ultime settimane, lasciando però il paese senza annunciare pubblicamente alcun sostegno palese alla campagna di Mosca contro l'Ucraina.

Per Zelensky l'annuncio di Putin, poco dopo la visita di Xi, di voler spostare armi nucleari tattiche in Bielorussia, più vicino al territorio della Nato, è arrivato per sviare dal fatto che la visita del leader cinese non sarebbe andata bene. Una mossa utile a distrarre l'attenzione da una mancanza di garanzie ricevute dalla Cina. «Cosa significa? Significa che la visita non è stata positiva per la Russia».

Il presidente ha anche chiesto un impegno maggiore dell’occidente nelle sanzioni. Zelensky vorrebbe misure di più ampia portata contro i membri della cerchia ristretta di Vladimir Putin, affermando che quelle comminate finora non sono sufficienti.

La risposta cinese

Le autorità cinesi sostengono da parte loro di non avere notizie di un possibile incontro tra Xi e Zelensky, sottolineando di mantenere comunicazioni con tutte le parti coinvolte in guerra, a differenza di quello che ha sostenuto il presidente ucraino. È quanto ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, dopo che Zelensky ha invitato il capo di Stato cinese nella capitale dell'Ucraina.

«La Cina è in contatto con tutte le parti, compresa l'Ucraina. Per quanto riguarda i dettagli specifici, non ho informazioni che potrei fornire» ha detto Mao ai giornalisti.

Sull’eventuale incontro c’è da registrare anche una timida apertura da parte di Mosca. «La Federazione russa apprezza molto la posizione equilibrata della Cina sull'Ucraina» ha detto il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov, che ha specificato che sarà Pechino a valutare l'opportunità di un incontro tra i presidenti. Mosca «non ha diritto di dare consigli» a riguardo.

