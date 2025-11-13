Zelensky sotto assedio per lo scandalo corruzione: la freddezza dell’Europa

true false

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, corre ai ripari per cercare di circoscrivere l’impatto dello scandalo energia che ha travolto due ministri e alcuni dei suoi più stretti alleati. Ieri Zelensky ha approvato il congelamento di tutti i beni appartenenti a Timur Mindich, suo ex socio nel mondo dello spettacolo, oggi ritenuto dagli investigatori l’architetto dello schema corruttivo. Anche Oleksandr Zukerman, un altro degli imprenditori coinvolti nello scandalo, è stato sottoposto a sa