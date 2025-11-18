Mondo

Zelensky sotto assedio prova a sparigliare: «Sì a nuovi negoziati per finire la guerra»

Davide Maria De Luca
18 novembre 2025 • 20:30

Con lo scandalo corruzione arrivato a colpire i suoi più stretti alleati, il presidente ucraino rilancia la carta delle trattative. L’amministrazione Trump approva e invia Witkoff a incontrarlo. Sabotaggio ferroviario, Varsavia accusa Mosca

Volodymyr Zelensky ha annunciato per oggi la ripresa delle trattative di pace per mettere fine alla guerra. Il presidente ucraino – impegnato a non farsi travolgere dallo scandalo di corruzione nel settore energetico che ha già lambito alcuni dei suoi più stretti alleati – decide di sparigliare così le carte in tavola e provare a uscire dall’impasse. Oggi sarà a Istanbul, dove incontrerà l’inviato americano Steve Witkoff. «Stiamo preparando l'attivazione dei negoziati e abbiamo soluzioni elabora

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.