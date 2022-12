Dopo aver incontrato il presidente degli Stati Uniti nella sua prima visita fuori dal territorio ucraino dall’inizio della guerra Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso al Congresso americano. Il suo obiettivo è quello di convincere la nuova maggioranza repubblicana della Camera a non opporsi alle proposte di ulteriori finanziamenti militari e umanitari dal valore di 45 miliardi di dollari in discussione il prossimo anno.

A Washington Zelensky ha ricevuto una calorosa accoglienza tra gli applausi. Dopo i ringraziamenti iniziali il presidente ucraino ha detto: «Contro tutte le previsioni e gli scenari funesti, l'Ucraina non è caduta. L’Ucraina è viva e vegeta».

«Gli ucraini hanno ottenuto questa vittoria, che ci dà il coraggio di ispirare il mondo intero. Gli americani hanno ottenuto questa vittoria, ed è per questo che siete riusciti a unire la comunità globale per proteggere la libertà e il diritto internazionale. Gli europei hanno ottenuto questa vittoria, ed è per questo che l'Europa è ora più forte e più indipendente che mai. La tirannia russa ha perso il controllo su di noi. E non influenzerà mai più le nostre menti», ha aggiunto Zelensky.

«Questa battaglia definirà in quale mondo vivranno i nostri figli e nipoti, e poi i loro figli e nipoti», ha detto il presidente ucraino tra gli applausi del Congresso. «La democrazia è una delle più importanti sfide per il futuro del Paese e definirà se sarà una democrazia degli ucraini e per gli americani - per tutti. Questa battaglia non può essere congelata o rimandata».

Il paragone con i nazisti della Seconda guerra mondiale

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

«La tattica dei russi è primitiva – ha detto Zelensky – Bruciano e distruggono tutto ciò che vedono. Hanno mandato dei criminali in prima linea. Hanno mandato dei detenuti in guerra. Hanno gettato tutto contro di noi, come l'altra tirannia, che si trova nella Battaglia del Bulge. Ha lanciato tutto ciò che aveva contro il mondo libero, proprio come i coraggiosi soldati americani che hanno tenuto le loro linee e hanno combattuto le forze di Hitler durante il Natale del 1944. I coraggiosi soldati ucraini stanno facendo lo stesso con le forze di Putin in questo Natale».

Il presidente ucraino ha ringraziato gli americani per il loro sostegno economico e militare. «Il vostro denaro non è carità. È un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia che gestiamo nel modo più responsabile».

Il piano di pace

Durante il suo intervento Zelensky è tornato a parlare di pace ribadendo le stesse condizioni presentate in video messaggio durante il G20 di Bali. «Sarebbe ingenuo aspettare passi verso la pace dalla Russia, che si compiace di essere uno Stato terrorista. I russi sono ancora avvelenati dal Cremlino. Il ripristino dell'ordine legale internazionale è il nostro compito comune. Abbiamo bisogno di pace, sì. L'Ucraina ha già offerto delle proposte, che ho appena discusso con il Presidente Biden, la nostra formula di pace, 10 punti che dovrebbero e devono essere attuati per la nostra sicurezza comune, garantita per i decenni a venire e per il vertice che si può tenere. Sono lieto di dire che oggi il Presidente Biden ha appoggiato la nostra iniziativa di pace».

La consegna della bandiera ucraina

«Festeggeremo il Natale. Festeggeremo il Natale e, anche se non ci sarà elettricità, la luce della nostra fede in noi stessi non si spegnerà. Se i missili russi ci attaccano, faremo del nostro meglio per proteggerci. Se ci attaccheranno con i droni iraniani e la nostra gente dovrà andare nei rifugi antiatomici la vigilia di Natale, gli ucraini si siederanno comunque a tavola per le feste e si rallegreranno a vicenda. E non dobbiamo conoscere i desideri di tutti, perché sappiamo che tutti noi, milioni di ucraini, desideriamo la stessa cosa: la vittoria. Solo la vittoria».

Prima di concludere il suo discorso Zelensky ha consegnato ai parlamentari americani una bandiera ricevuta dai soldati che combattono nel Donbass. «Quando ieri ero a Bakhmut, i nostri eroi mi hanno dato la bandiera, la bandiera di battaglia, la bandiera di coloro che difendono l'Ucraina, l’Europa e il mondo a costo della loro vita. Mi hanno chiesto di portare questa bandiera a voi, al Congresso degli Stati Uniti, ai membri della Camera dei Rappresentanti e ai senatori le cui decisioni possono salvare milioni di persone. Quindi, lasciate che queste decisioni vengano prese. Lasciate che questa bandiera rimanga con voi, signore e signori. Questa bandiera è il simbolo della nostra vittoria in questa guerra. Siamo in piedi, combattiamo e vinceremo perché siamo uniti - l'Ucraina, l'America e tutto il mondo libero. Solo una cosa, se posso, l'ultima - grazie mille, che Dio protegga le nostre coraggiose truppe e i nostri cittadini, che Dio benedica per sempre gli Stati Uniti d'America. Buon Natale e un felice e vittorioso anno nuovo. Slava Ukraini».

