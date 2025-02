L’amministrazione Trump è «pragmatica», ha una «visione realistica della situazione» e i primi contatti hanno suscitato diverse «speranze», anche se in Occidente esistono delle «élite che vogliono sabotare le trattative». Parole del presidente Vladimir Putin dopo il secondo incontro tra le delegazioni americane e russe, svoltosi giovedì 27 a Istanbul. Il colloquio, durato circa sei ore, era incentrato sul ripristino della piena funzionalità delle rispettive ambasciate. Poche parole, forse nessuna, sulla situazione in Ucraina. Al termine dell’incontro, nessun commento da parte di nessuna delegazione.

Come di consueto, Putin si occupa di blandire l’ego del presidente americano, mentre i suoi fedelissimi alzano le richieste russe in vista dei negoziati. Giovedì 27 è stato il turno del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il quale ha ribadito che Mosca non intende cedere nessuna delle regioni che ha formalmente annesso, comprese quelle che non controlla ancora militarmente. «I territori che sono diventati parte della Federazione Russa sono iscritti nella Costituzione del nostro Paese, sono parte integrante della nostra nazione. Questo è assolutamente indiscutibile e non negoziabile», ha dichiarato Peskov.

Si tratta di una reale posizione negoziale o è piuttosto una strategia? Nessuno sembra saperlo al momento.

Ciò che è certo è che per gli ucraini è impensabile ritirarsi da territori dove vivono milioni di loro concittadini e lasciarli senza combattere alla Russia. Così, è arrivata la risposta di Kiev, che ha definito «ridicola» la richiesta del Cremlino. Ricordiamo che nell’autunno del 2022 la Russia ha annesso le regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, senza però controllarle completamente. Nel caso di Zaporizhzhia e Kherson, inoltre, Mosca non occupa nemmeno le omonime capitali, entrambe città che prima della guerra contavano oltre mezzo milione di abitanti.

Macron salva Zelensky

Il presidente ucraino, intanto, è atteso negli Stati Uniti per l’incontro con Donald Trump. Sarà la prima volta che i due si vedranno di persona, e dall’esito della loro conversazione dipenderà il futuro delle relazioni tra Washington e Kiev, attualmente al punto più basso di sempre. Per Zelensky, in particolare, sarà un incontro difficile, come hanno dimostrato le complicate trattative per organizzarlo e il rischio, rimasto fino all’ultimo minuto, che saltasse. Secondo la televisione francese Bfm Tv, mercoledì Trump aveva comunicato agli ucraini la cancellazione dell’incontro. Zelensky avrebbe allora chiesto l’intervento del presidente francese Emmanuel Macron, che con una telefonata al leader americano lo avrebbe persuaso a cambiare idea, «garantendo personalmente» per il presidente ucraino.

Al centro di questo tira e molla c’è, come da giorni, l’accordo per lo sfruttamento del sottosuolo ucraino. Trump vuole a tutti i costi la firma di Zelensky e ha minacciato gravi conseguenze se il presidente ucraino non si piegherà. Zelensky, in cambio, chiede garanzie militari, ovvero l’impegno degli Stati Uniti a difendere l’Ucraina da futuri attacchi. Trump, però, non intende concederle e ha ribadito che delle garanzie «si occuperanno gli europei».

Zelensky dovrà moderare le sue aspettative. Da Trump non riceverà né il via libera all’ingresso nella Nato, né l’invio di truppe, nemmeno sotto forma di forza di pace. Tuttavia, se riuscirà a superare l’ostilità che Trump gli ha mostrato finora potrebbe strappare un accordo per la prosecuzione della fornitura di armi in cambio dell’intesa sui minerali. Gli aiuti americani già approvati dovrebbero garantire il sostegno militare per circa altri sei mesi, al termine dei quali l’esercito ucraino si troverà a corto di munizioni d’artiglieria e missili antiaerei. Se in un primo momento l’Europa potrà cercare di colmare parzialmente il vuoto, gli Stati Uniti restano gli unici produttori di missili Patriot. Mantenere la fornitura di questi sistemi sarà fondamentale per continuare a proteggere le città ucraine nel caso in cui i negoziati fallissero.

Europa e Turchia

Anche se Trump si impegnasse a continuare a fornire armi all’Ucraina, la difesa del Paese da future aggressioni russe resterebbe comunque un compito affidato alle forze armate ucraine e a un’eventuale forza di pace europea, ipotesi di cui si discute in questi giorni. Francia e Regno Unito hanno già dichiarato di essere pronti a inviare un contingente, seguiti dall’Italia, che ha aperto alla possibilità a condizione che la missione avvenga sotto mandato delle Nazioni Unite.

La Russia, però, ha già dichiarato la sua opposizione e ha affermato che non accetterà la presenza di contingenti provenienti da Paesi Nato in Ucraina. La proposta appare quindi già bloccata. Tuttavia, oltre all’iniziativa franco-britannica, si è aperta un’ipotesi turca. Secondo l’agenzia Bloomberg, fonti del governo di Ankara riferiscono che la Turchia sarebbe disponibile a inviare una propria forza di pace in Ucraina.

La Turchia è un membro della Nato, ma il Cremlino l’ha sempre trattata come un interlocutore negoziale. Inoltre, Mosca aveva lasciato intendere di poter accettare la presenza in Ucraina di una forza di pace proveniente da Paesi “terzi” rispetto al conflitto.

