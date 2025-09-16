Zelensky prova a stanare Trump: «Firmi le garanzie»

Il tycoon incontrerà oggi il britannico Starmer: sul piatto le nuove sanzioni contro Mosca. Imbarazzo in Polonia: era di un F-16 polacco il missile che ha danneggia un’abitazione
«Abbiamo bisogno di una presa di posizione chiara da parte del presidente Trump». Intervistato dall’emittente britannica Sky News, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, mostra crescenti segni di impazienza nei confronti del potente alleato americano. Servono, dice, «azioni decisive» per «intimorire» Putin e spingerlo a negoziare. Parla delle sanzioni, ovviamente, e su questo fronte difende gli alleati europei che, dice, «hanno già messo in atto 18 pacchetti di sanzioni. Ora tocca agli ameri