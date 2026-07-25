Missili, influencer e accordi industriali: la “strategia americana” di Zelensky

Il leader ucraino arriverà a giorni a Washington con un pacchetto di intese preliminari e joint venture sui droni. La sua intervista con la blogger Laura Bloomer rilanciata dallo stesso Trump. E intanto Kiev sta lavorando ai nuovi razzi FP-9 in grado di colpire Mosca e più difficili da intercettare

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Un incontro con una delegazione della Raytheon – il colosso industriale Usa che produce i Patriot – a Kiev, un’intervista dentro al palazzo presidenziale con una influencer statunitense di estrema destra rilanciata da Donald Trump, incontri e telefonate con funzionari e statunitensi di alto livello. E sei aziende ucraine pronte a esportare droni per partecipare a un piano del Pentagono. Tutto in una settimana. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta provando a gestire la crisi politica inte